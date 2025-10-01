Mercedes-Maybach V12 Edition: Ωδή στην πολυτέλεια

Το ξεχωριστό φινίρισμα του αμαξώματος, η πληθώρα χειροποίητων στοιχείων και οι λεπτομέρειες από χρυσό 24 καρατίων, αντανακλούν την παράδοση της Mercedes-Maybach στη δημιουργία υπερπολυτελών προϊόντων.

Η Mercedes αποκάλυψε τη Maybach V12 Edition, ένα μοντέλο ωδή στην πολυτέλεια, την καινοτομία και την τεχνογνωσία που χαρακτηρίζουν το γερμανικό brand.

Βασισμένο στην έκδοση Mercedes-Maybach S 680, το σεντάν θα διατεθεί σε μόλις 50 αυτοκίνητα, ενώ αποτίνει φόρο τιμής στους 12κύλινδρους σε διάταξη “V” κινητήρες οι οποίοι είναι συνώνυμοι της Maybach από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Η Mercedes-Maybach V12 Edition παρουσιάστηκε σε VIP πελάτες και στον Τύπο στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 στην Ιταλία, ενώ σύμφωνα με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ρίζες που ανάγονται στα εμβληματικά μοντέλα Maybach Zeppelin.

Για τη Mercedes η S-Class αποτελεί το απόγειο της αυτοκινητιστικής αριστείας. Το ίδιο ισχύει και για τη Maybach V12 Edition, ενσματώνοντας τετραδιεύθυνση και ενεργή ανάρτηση E-Active Body Control για καλύτερη ποιότητα κύλισης και ευελιξία, ενεργό σύστημα ακύρωσης θορύβου, αλλά και ένα state of the art ψηφιακό περιβάλλον με πρωταγωνιστή το σύστημα MBUX που απαρτίζεται από 5 οθόνες –εν μέρει με τεχνολογία OLED.

Για την κίνηση του υπερπολυτελούς σεντάν φροντίζει ένας V12 κινητήρας 5.980 κ.εκ. με απόδοση 612 PS/900 Nm, που συνδράμει στην επιτάχυνση του μοντέλου στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,5 δλ., με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα.

Η Mercedes-Maybach V12 Edition καταδεικνύει, επίσης, το ταλέντο του προγράμματος MANUFAKTUR στις εξατομικευμένες χειροποίητες κατασκευές. Το δίχρωμο φινίρισμα MANUFAKTUR olive metallic στο άνω μέρος του αμαξώματος και το obsidian black metallic στο κάτω διαχωρίζονται περίτεχνα μέσω μιας high-tech silver ρίγας.

Για το εν λόγω φινίρισμα χρειάζονται έως και 10 εργάσιμες ημέρες – διπλάσιος χρόνος συγκριτικά με τη κλασική διχρωμία της Maybach. Το στιλ εκτοξεύουν ζάντες 5 ακτίνων σε MANUFAKTUR olive metallic, ενώ το ειδικό έμβλημα Maybach στη μεσαία κολόνα προσθέτει ακόμα μία πινελιά αποκλειστικότητας: το διπλό «Μ» συνοδεύεται από ένα «μετάλλιο» σε χρώμιο και χρυσό 24 καρατίων, όπου δεσπόζει το «12» ως φόρο τιμής στο θρυλικό έμβλημα στο καπό της Maybach Zeppelin DS 8.

Στο εσωτερικό, το δέρμα Nappa σε MANUFAKTUR exclusive saddle brown συνδυάζεται με ξύλο καρυδιάς brown burr walnut υψηλής στιλπνότητας, που εκτείνεται και στο τιμόνι, το οποίο κατασκευάζεται στο χέρι, απαιτώντας αρκετές ώρες εργασίας, με έμφαση στην λεπτομέρεια.

Τον σπάνιο χαρακτήρα του μοντέλου ενισχύουν -μεταξύ άλλων- η επένδυση οροφής σε σχήμα διαμαντιού, όπως και το χρυσό ένθετο στην πίσω κεντρική κονσόλα, όπου το έμβλημα της Maybach, το επετειακό μετάλλιο και το «12» πλαισιώνονται από 12 χρυσούς κύκλους.

Η δημιουργία αυτού του πολύπλοκου ενθέτου απαιτεί έως και επτά εργάσιμες ημέρες σχολαστικής χειροποίητης κατασκευής — μια αληθινή απόδειξη απαράμιλλης τέχνης, όπως αναφέρει η Mercedes.

Κάθε όχημα περιλαμβάνει ειδικά αξεσουάρ όπως ασημένιες σαμπανιέρες Robbe & Berking επιχρυσωμένες με ειδική χάραξη και πατάκι πορτμπαγκάζ με δερμάτινο τελείωμα σε saddle brown.

Η Mercedes-Maybach V12 Edition θα διατεθεί μόνο σε επιλεγμένες αγορές και οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2025.