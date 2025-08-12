Mercedes προς Ευρώπη: «Κατευθυνόμαστε με πλήρη ταχύτητα προς έναν τοίχο»

Κραυγή αγωνίας ύψωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes, ζητώντας από την ΕΕ να προβεί σε έναν έλεγχο πραγματικότητας.

Κριτική στο σχέδιο της ΕΕ για την απαγόρευση πώλησης καινούργιων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035 άσκησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes, Ola Källenius, εντασσόμενος στο ολοένα και πιο ηχηρό μέτωπο των αμφισβητιών.

Η απαγόρευση, την οποία οι υποστηρικτές θεωρούν κρίσιμη για τις «πράσινες» φιλοδοξίες της Ευρώπης, θα τεθεί προς αναθεώρηση στο δεύτερο μισό του 2025. Στο απέναντι στρατόπεδο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η εστίαση αποκλειστικά στα ηλεκτρικά ΙΧ θα επιφέρει ισχυρό πλήγμα στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που ήδη αντιμετωπίζουν ασθενή ζήτηση, έντονο κινεζικό ανταγωνισμό και χαμηλές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

«Χρειαζόμαστε έναν έλεγχο πραγματικότητας. Διαφορετικά, κατευθυνόμαστε με πλήρη ταχύτητα προς έναν τοίχο», δήλωσε ο CEO της Mercedes στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt για τον στόχο του 2035. Πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου μπορεί να «καταρρεύσει» αν εφαρμοστεί το σχέδιο.

Ο Ola Källenius υποστήριξε ότι οι καταναλωτές απλώς θα σπεύσουν να αγοράσουν αυτοκίνητα βενζίνης ή πετρελαίου πριν από την απαγόρευση.

Για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ο Källenius έχει προτείνει φορολογικά κίνητρα και χαμηλές τιμές ηλεκτρικές ενέργειας στα σημεία φόρτισης.

«Φυσικά και πρέπει να απανθρακοποιήσουμε (σ.σ. τις μεταφορές), αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας την οικονομία μας», τόνισε.