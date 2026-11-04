Μercedes: Τα 8 στολίδια που έχει δωρίσει στο Βατικανό

Η Mercedes-Benz προμηθεύει εδώ και σχεδόν ένα αιώνα το Βατικανό με οχήματα, με τα ειδικά G-Class Popemobiles, εξοπλισμένα με διαφανή θόλο, να είναι τα πιο γνωστά.

Σχεδόν όλοι γνωρίζουν τα λεγόμενα Popemobiles, τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Πάπας κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του. Η Mercedes-Benz και το Βατικανό διατηρούν στενή συνεργασία από το 1930, με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να προμηθεύει την Αγία Έδρα τόσο με επίσημα οχήματα όσο και με αυτοκίνητα για άλλες ανάγκες.

Αυτή η αξιοσημείωτη αυτοκινητιστική ιστορία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας έκθεσης με τίτλο «Mercedes-Benz: Ένας αιώνας αυτοκινήτων των Παπών». Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 και φιλοξενείται σε ένα γυάλινο περίπτερο κοντά στην Πινακοθήκη του Βατικανού. Οκτώ ιστορικά οχήματα Mercedes-Benz παρουσιάζουν την εξέλιξη από τις παραδοσιακές παπικές λιμουζίνες μέχρι τα ειδικά κατασκευασμένα Popemobiles.

Ας δούμε όμως, ποια είναι αυτά τα αυτοκίνητα.

Mercedes Nürburg 460 (W 08), 1930

Η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ της Mercedes-Benz και του Βατικανού ξεκίνησε το 1930 με τη Nürburg 460. Η λιμουζίνα Pullman, με εν σειρά οκτακύλινδρο κινητήρα 4,6 λίτρων, δέχθηκε εκτεταμένες τροποποιήσεις στο εσωτερικό της για τον Πάπα Πίο ΙΑ΄.

Στις σημαντικότερες αλλαγές περιλαμβάνονταν ένα ξεχωριστό κάθισμα για τον Ποντίφικα, επενδυμένο με εκλεκτό μεταξωτό μπροκάρ, προσεκτικά επιλεγμένα ξύλινα και μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία, καθώς και μια περίτεχνα διακοσμημένη επένδυση στην οροφή της καμπίνας.

Mercedes 300 d Landaulet (W 189), 1960/ Φωτογραφία: Mercedes-Benz Classic/motor1.com

Mercedes 300 d Landaulet (W 189), 1960

Τριάντα χρόνια αργότερα, ο Πάπας Ιωάννης ΚΓ΄ παρέλαβε μια Mercedes-Benz 300 d Landaulet. Το μεταξόνιό της ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο της συμβατικής έκδοσης, ενώ τα πίσω πλαϊνά παράθυρα μπορούσαν να αφαιρεθούν πλήρως κατά τις δημόσιες εμφανίσεις.

Με το άνοιγμα των πίσω θυρών αναπτύσσονταν αυτόματα ειδικά σκαλοπάτια για την επιβίβαση και την αποβίβαση. Το κάθισμα του Πάπα, τοποθετημένο στο κέντρο, διέθετε ηλεκτρική ρύθμιση, ενώ τα χειριστήρια για λειτουργίες όπως ο κλιματισμός και η τηλεπικοινωνία ήταν εύκολα προσβάσιμα από τον πίσω χώρο επιβατών.

Mercedes 600 Pullman-Landaulet (W 100), 1965

Η 600 Pullman Landaulet παραδόθηκε στον Πάπα Παύλο ΣΤ΄ το φθινόπωρο του 1965. Η πολυτελής λιμουζίνα δέχθηκε πολυάριθμες ειδικές τροποποιήσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αποστολής της στο Βατικανό.

Μεταξύ αυτών ήταν οι φαρδύτερες πίσω πόρτες, η υπερυψωμένη οροφή πάνω από τον πίσω χώρο επιβατών και ένα ειδικά σχεδιασμένο κάθισμα για τον Πάπα, με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης. Ο εξοπλισμός περιλάμβανε επίσης σύστημα ψύξης και ενδοεπικοινωνία, μέσω της οποίας ο Ποντίφικας μπορούσε να επικοινωνεί με τον οδηγό.

Mercedes 300 SEL Pullman (W 109), 1967

Οι λιμουζίνες 300 SEL Pullman παραδόθηκαν στο Βατικανό το 1967, κατά τη διάρκεια της θητείας του Πάπα Παύλου ΣΤ΄. Ήταν σημαντικά μακρύτερες από τις συμβατικές εκδόσεις, καθώς το μεταξόνιό τους είχε αυξηθεί κατά 65 εκατοστά, ενώ διέθεταν και μεγαλύτερες πίσω πόρτες.

Σε αντίθεση με τις εκδόσεις Landaulet, αυτές οι λιμουζίνες με τις έξι θέσεις χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη μεταφορά υψηλόβαθμων προσκεκλημένων του Βατικανού και όχι του ίδιου του Πάπα.

230 GE “Popemobile,” 1982

Η Mercedes-Benz 230 G, η οποία εξελίχθηκε για την επίσκεψη του Πάπα John Paul II στη Γερμανία το 1980, εισήγαγε μια εντελώς νέα φιλοσοφία για το παπικό όχημα.

Ένας ψηλός, διαφανής θόλος κάλυπτε τον πίσω χώρο επιβατών, προστατεύοντας τον Πάπα από τις καιρικές συνθήκες και επιτρέποντας ταυτόχρονα στο κοινό να τον βλέπει καθαρά.

Βασισμένο στην έκδοση G-Class με το μακρύ μεταξόνιο, το όχημα διέθετε περλέ λευκό χρώμα, διακοσμητικά στοιχεία σε χρυσαφί απόχρωση και λευκό εσωτερικό. Το σύστημα κλιματισμού και ο φωτισμός του πίσω χώρου είχαν προσαρμοστεί ειδικά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις χρήσης του.

Μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πάπα το 1981, η Mercedes-Benz κατασκεύασε και ένα δεύτερο, σχεδόν πανομοιότυπο όχημα. Αυτή τη φορά βασιζόταν στην 230 GE και διέθετε θωρακισμένη προστασία.

Mercedes S 500 Long Landaulet (Σειρά 140), 1997

Η περίοδος του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ στον παπικό θρόνο έχει συνδεθεί στενά με το Popemobile που βασιζόταν στην G-Class. Ωστόσο, η Mercedes-Benz κατασκεύασε για τον Ποντίφικα και μια πιο παραδοσιακή έκδοση Landaulet, βασισμένη στην S-Class.

Η S 500 Long της σειράς 140 παραδόθηκε στο Βατικανό το 1997. Στα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονταν μια ηλεκτροϋδραυλική αναδιπλούμενη οροφή και ένα ιδιαίτερα ευρύχωρο, ξεχωριστό κάθισμα στον πίσω χώρο επιβατών.

Mercedes ML 430 «Popemobile» (W 163), 2002

Το 2002, η Mercedes-Benz μετέφερε τη φιλοσοφία του Popemobile της G-Class στο SUV M-Class, παρουσιάζοντας την ML 430.

Αυτή τη φορά, ο διαφανής θόλος ενσωματωνόταν πιο αρμονικά στο ειδικά σχεδιασμένο αμάξωμα του οχήματος, με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες να περιβάλλουν το κάθισμα του Πάπα.

Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο όχημα κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας στο Τορόντο το 2002. Όπως και η προγενέστερη έκδοση που βασιζόταν στην G-Class, έτσι και το Popemobile της M-Class είχε περλέ λευκό χρώμα και λευκό εσωτερικό.

Mercedes ML 500 «Popemobile» (W 166), 2012

Τον Δεκέμβριο του 2012, η Mercedes-Benz παρέδωσε στο Βατικανό μια ML 500. Το όχημα χρησιμοποιήθηκε από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄και αποτέλεσε μια περαιτέρω εξέλιξη της καθιερωμένης φιλοσοφίας των Popemobiles.

Ο διαφανής θόλος πάνω από τον πίσω χώρο των επιβατών είχε μεγαλώσει, διευκολύνοντας την είσοδο και την έξοδο του Πάπα. Οι μεγαλύτερες γυάλινες επιφάνειες επέτρεπαν επίσης στο κοινό να βλέπει ακόμη καλύτερα τον Ποντίφικα κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Στο εσωτερικό, η Mercedes-Benz είχε εισαγάγει μια αναθεωρημένη διάταξη φωτισμού, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ατμόσφαιρας στον πίσω χώρο των επιβατών.