Μετά την Τουρκία, τα “Made in Europe” αυτοκίνητα τρομοκρατούν και το Ηνωμένο Βασίλειο

Ισχυρό θα είναι το πλήγμα που θα υποστεί το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον προωθηθεί η παραγωγή “Made in Europe” αυτοκινήτων, όπως υποστηρίζει η βρετανική κυβέρνηση.

Κραυγή ανησυχίας υψώνει το Ηνωμένο Βασίλειο, ενόψει της προτεινόμενης εφαρμογής αργότερα αυτό το μήνα του νόμου για την επιτάχυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης (Industrial Accelerator Act), ο οποίος πιθανολογείται ότι θα θέσει απαιτήσεις για να δίνεται προτεραιότητα στα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανησυχεί ολοένα και περισσότερο ότι μια πολιτική προστατευτισμού, όπως τα “Made in Europe” προϊόντα, εκ μέρους της ΕΕ θα μπορούσε να αποκλείσει βρετανικές εταιρείες από εφοδιαστικές αλυσίδες σε καίριους τομείς, εκτροχιάζοντας μια επαναπροσέγγιση στις σχέσεις μετά το Brexit και ενδεχομένως κοστίζοντας στις επιχειρήσεις δισεκατομμύρια λίρες.

Πιθανές κινήσεις που συζητούνται εντός της ΕΕ θα μπορούσαν να διαταράξουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες σε ολόκληρη την Ένωση με τρόπο που θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμιος για αυτοκινητοβιομηχανίες που διαθέτουν εγκαταστάσεις τόσο στη Βρετανία όσο και στην Ευρώπη, όπως οι Stellantis, Volkswagen, BMW και Ford, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ασκεί πιέσεις στην ΕΕ ώστε να μην περιορίσει την πρόσβαση των βρετανικών επιχειρήσεων στην αγορά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Made in Europe”, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των διμερών σχέσεων. Ούτε η βρετανική κυβέρνηση ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο τη Δευτέρα, προσθέτει το Bloomberg.

Υπενθυμίζεται ότι υπό καθεστώς φόβου βρίσκεται και η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία. Στελέχη του κλάδου επισημαίνουν ότι η χώρα θα τεθεί σε καθεστώς σταδιακής περιθωριοποίησης, εφόσον προωθηθεί η παραγωγή “Made in Europe” αυτοκινήτων. Μένοντας αποκλεισμένη από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για την παραγωγή αυτοκινήτων, οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας δεν αποκλείεται να στραφούν σε κράτη-μέλη της ΕΕ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη γειτονική χώρα.