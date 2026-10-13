Μεταχειρισμένα ηλεκτρικά: Αυξάνεται η ζήτηση, προβληματίζει η αξία

Παρά τη δυναμική των πωλήσεων, η υπολειμματική αξία εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πρόκληση.

Το μερίδιο αγοράς των μεταχειρισμένων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία διευρύνεται σταθερά στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, εδραιώνοντας τη θέση τους στον κλάδο.

Η ζήτηση κινείται σε υψηλά επίπεδα σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι προοπτικές παραμένουν θετικές, ιδιαίτερα λόγω του αυξημένου κόστους των συμβατικών καυσίμων.

Στην Ισπανία, οι ταξινομήσεις μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν τις 23.400 μονάδες κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026. Αν συνυπολογιστούν και τα επαναφορτιζόμενα με πρίζα υβριδικά οχήματα (PHEV), το μερίδιο αγοράς διαμορφώνεται στο 4,8%, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνα που καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η είσοδος στην αγορά νεότερων μεταχειρισμένων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, σε συνδυασμό με τη λήξη ορισμένων συμβολαίων εταιρικής μίσθωσης (leasing), αναμένεται να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες οικονομικά προσιτές επιλογές, με προηγμένη τεχνολογία και μεγάλη αυτονομία.

Eπιτάχυνση των πωλήσεων

Τα πρόσφατα στοιχεία της JD Power αποτυπώνουν την επιτάχυνση των πωλήσεων. Στην Ισπανία, τα ηλεκτρικά μοντέλα ηλικίας δύο έως τεσσάρων ετών πωλήθηκαν τον περασμένο Αύγουστο σε 66,1 ημέρες κατά μέσο όρο, δηλαδή 28,9 ημέρες ταχύτερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ακόμη ταχύτερη ήταν η πώλησή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου απαιτήθηκαν 27,9 ημέρες, και στη Γερμανία, όπου ο αντίστοιχος χρόνος ανήλθε σε 43,7 ημέρες.

Αντίθετα, στην αγορά μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων καταγράφηκε τον Αύγουστο αύξηση του χρόνου που απαιτείται για την πώλησή τους.

Παρά τη δυναμική αυτή, η υπολειμματική αξία εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πρόκληση. Στη Γερμανία, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μπαταρία, ηλικίας τριών ετών και με 60.000 χιλιόμετρα, διατηρεί το 38,3% της αρχικής του τιμής, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό αυτό υποχωρεί στο 34,2%.