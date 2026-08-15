Μεταχειρισμένο Tesla με 125.000 χλμ.: Τι έδειξε το τεστ για την υγεία της μπαταρίας του

Η μπαταρία του Tesla Model 3, μετά από σχεδόν 125.000 χιλιόμετρα, αποδείχθηκε πως είναι αρκετά ανθεκτική.

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου ηλεκτρικού αυτοκινήτου εγκυμονεί πάντα ρίσκο. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες μπαταρίες που ενσωματώνονται στα σύγχρονα ηλεκτρικά είναι πολύ πιο ανθεκτικές από ό,τι παλιότερα, η γνώση της κατάστασης υγείας της μπαταρίας είναι απαραίτητη για όποιον επιχειρεί να αγοράσει κάποιο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Σε μια τέτοια δοκιμασία υπέβαλαν ένα μεταχειρισμένο Tesla Model 3 του 2022 οι δημιουργοί του καναλιού «Matt Goes Electric», θέλοντας να διαπιστώσουν, αν η αγορά που έκαναν τα μέλη της οικογένειάς τους ήταν σωστή.

Πρόκειται για ένα πισωκίνητο Model 3 κατασκευασμένο στη Σαγκάη, εξοπλισμένο με μπαταρία τεχνολογίας LFP. Το αυτοκίνητο αγοράστηκε πρόσφατα με περίπου 122.000 χιλιόμετρα στο οδόμετρο, χωρίς οι νέοι ιδιοκτήτες να γνωρίζουν το παραμικρό για το παρελθόν του, όπως τη συχνότητα χρήσης ταχυφορτιστών ή τις συνήθειες του προηγούμενου κατόχου.

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις που έγιναν ήταν καθησυχαστικά. Το τεστ έδειξε ότι η μπαταρία διατηρεί το 92% της αρχικής της χωρητικότητας μετά από τέσσερα χρόνια χρήσης, δηλαδή το αυτοκίνητο κατάφερε να αποθηκεύσει περίπου 56,2 kWh από τις 60,5 kWh που θα μπορούσε.

Η μέτρηση αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στα ευρήματα της σουηδικής εταιρείας πώλησης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων Carla, η οποία διαπίστωσε ότι αντίστοιχα Model 3 με μπαταρίες LFP διατηρούσαν το 93,3% της χωρητικότητάς τους μετά από 100.000 χιλιόμετρα.

Η διατήρηση του 92% της υγείας της μπαταρίας μετά από σχεδόν 125.000 χιλιόμετρα μπορεί να μην αποτελεί κάποιο ρεκόρ, προσφέρει ωστόσο κάποια ασφάλεια στον αγοραστή. Αν και το τεστ δεν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο φορτιζόταν το αυτοκίνητο στο παρελθόν, απέδειξε στην πράξη ότι, ανεξάρτητα από τη μεταχείριση που υπέστη, η μπαταρία του Model 3 είναι αρκετά ανθεκτική.