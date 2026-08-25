Μέθοδος «βεντάλια»: To ιαπωνικό κόλπο που διώχνει τη ζέστη από το αυτοκίνητο

Η τεχνική της «ιαπωνικής βεντάλιας» δροσίζει αμέσως ένα αυτοκίνητο που έχει πυρώσει από τη ζέστη.

Για όσους είναι απαραίτητο να μετακινηθούν με τη ζέστη, και μόνο η σκέψη ότι θα μπουν σε ένα καυτό αυτοκίνητο μπορεί να είναι πραγματικά βασανιστική. Όταν ένα αυτοκίνητο παραμένει παρκαρισμένο για κάποιο χρονικό διάστημα, ο αέρας στο εσωτερικό του γίνεται πολύ πιο ζεστός από τον εξωτερικό αέρα.

Αυτό το τέχνασμα με τη θερμοκρασία λειτουργεί μεταβάλλοντας την πίεση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ώστε να απομακρύνεται ο θερμός αέρας και, ταυτόχρονα, να εισέρχεται πιο φρέσκος και δροσερός.

Πώς εφαρμόζεται

Για να εφαρμόσετε αυτό το χρήσιμο κόλπο, αρχικά ανοίξτε το μπροστινό ή το πίσω παράθυρο από την πλευρά του συνοδηγού.

Στη συνέχεια, μετακινηθείτε προς την πλευρά του οδηγού και ανοίξτε και κλείστε γρήγορα την πόρτα.

Συνεχίστε την κίνηση για λίγο, καθώς ο αέρας απομακρύνεται από το εσωτερικό.

Η κίνηση της πόρτας μπρος-πίσω λειτουργεί σαν βεντάλια για το όχημα.

Σύντομα, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου θα γίνει πιο υποφερτή, κάνοντας τη διαδρομή λιγότερο αποπνικτική.

Όποιος θέλει να δοκιμάσει το κόλπο, ωστόσο, προειδοποιείται να μην καταβάλει υπερβολική δύναμη καθώς κινεί την πόρτα, καθώς η έντονη κίνηση μπορεί τελικά να κάνει το αυτοκίνητο να ζεσταθεί περισσότερο.

Παρότι αυτό το γρήγορο κόλπο ψύξης είναι χρήσιμο για να προσφέρει κάποια ανακούφιση από τη ζέστη, είναι απίθανο να κάνει μεγάλη διαφορά στο ταμπλό, τα καθίσματα ή το τιμόνι. Αυτά τα μέρη του αυτοκινήτου έχουν «μεγαλύτερη θερμική μάζα» και ως εκ τούτου διατηρούν και εκπέμπουν θερμότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επομένως, εξακολουθεί να συνιστάται να βρίσκετε ένα σημείο στάθμευσης στη σκιά ή να τοποθετήσετε ένα σκίαστρο στο ταμπλό του αυτοκινήτου.