Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα – Τι τον πρόδωσε στην Αστυνομία (+video)

Κατά τους πρώτους ελέγχους, οι αστυνομικοί καταμέτρησαν περίπου 15 αυτοκίνητα που είχαν υποστεί ζημιές στην περιοχή Son Oliva και στους γύρω δρόμους στην Πάλμα της Μαγιόρκα.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Πάλμα της Μαγιόρκα στην Ισπανία, όταν ένας οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ, ο οποίος οδηγούσε ενοικιαζόμενο βαν, προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, χτυπώντας τουλάχιστον 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να σταματήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:00, στην περιοχή Son Oliva της Πάλμα. Η τοπική αστυνομία δέχθηκε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις από κατοίκους, οι οποίοι ανέφεραν ότι ένα βαν προσέκρουε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Pablo Sarasate.

🔴 Un camió de lloguer envesteix una quinzena de cotxes a Palma. 📲 https://t.co/9jegRllyTK Tot i que l’atestat encara és obert, fonts de la investigació apunten que el presumpte autor dels fets va superar quatre vegades la taxa d’alcohol permesa. El conductor ha quedat lliure amb càrrecs per un delicte contra la seguretat viària. ↘️ — IB3 Notícies (@IB3noticies) November 9, 2026

Ωστόσο, ο οδηγός δεν σταμάτησε μετά τις πρώτες συγκρούσεις. Αντίθετα, εγκατέλειψε την οδό Pablo Sarasate και συνέχισε την πορεία του στην οδό Eusebi Estada, όπου προσέκρουσε και πάλι σε άλλα σταθμευμένα οχήματα, συνεχίζοντας να οδηγεί παρά τις ζημιές που είχε ήδη προκαλέσει.

Κατά τους πρώτους ελέγχους, οι αστυνομικοί καταμέτρησαν περίπου 15 αυτοκίνητα που είχαν υποστεί ζημιές στην περιοχή Son Oliva και στους γύρω δρόμους. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να ανασυνθέτουν ολόκληρη τη διαδρομή που ακολούθησε το βαν.

Η εταιρεία ενοικίασης τον «πρόδωσε» στην αστυνομία

Η υπόθεση άρχισε να ξεκαθαρίζει όταν εκπρόσωποι της εταιρείας ενοικίασης επικοινώνησαν με την τοπική αστυνομία της Πάλμα. Ο πελάτης είχε επιστρέψει το βαν με πολυάριθμα χτυπήματα και εκτεταμένες ζημιές στο αμάξωμα, οι οποίες φαίνεται να συνδέονταν με τα τροχαία περιστατικά που είχαν καταγραφεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Αστυνομικοί μετέβησαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπου εντόπισαν τον άνδρα που είχε νοικιάσει το όχημα και κατάφεραν να τον συνδέσουν με τις ζημιές που είχαν προκληθεί στους δρόμους της πόλης.

Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι η συγκέντρωση αλκοόλ στον οργανισμό του ήταν τετραπλάσια από το επιτρεπόμενο νόμιμο όριο.