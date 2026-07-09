MG GO!: Προάγγελος ενός νέου ηλεκτρικού hatchback

Μέσω του πρωτότυπου μοντέλου, η MG προσφέρει μια γεύση για το νέο ηλεκτρικό της supermini.

H MG προλειαίνει το έδαφος για την είσοδό της στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών supermini, παρουσιάζοντας το πρωτότυπο μοντέλο MG GO!.

Η αποκάλυψη έγινε στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood και το μοντέλο προλογίζει ένα ηλεκτρικό hatchback κατηγορίας «Β» που θα συστηθεί με το αυτοκινητικό κοινό το 2027.

Σχεδιασμένο από το MG Design Centre στο Λονδίνο, συνδυάζει μοντέρνα αισθητική, compact αναλογίες και σχεδιαστικές αναφορές σε εμβληματικά μοντέλα της μάρκας, όπως το MGB GT.

Έχει μήκος περίπου τέσσερα μέτρα, γεγονός που το καθιστά μικρότερο από το σημερινό MG3 και παρόμοιο σε μέγεθος και αναλογίες με το Renault 5.

Σχεδιαστικά ξεχωρίζει για τη σπορ εμφάνισή του, η οποία διαμορφώνεται -μεταξύ άλλων- μέσω των μεγάλων τροχών, των φουσκωμένων φτερών, των έντονων ακμών στο αμάξωμα και της πίσω αεροτομής.

Σημειώνεται ότι στο Goodwood, η MG αποκάλυψε και ένα ακόμη πρωτότυπο μοντέλο. Αυτό είναι το MG Cyber Concept παρουσιάζει το όραμα της MG για ένα ηλεκτρικό SUV υψηλών επιδόσεων της κατηγορίας «D».

Οι επισκέπτες του περιπτέρου της MG έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα MGS9 PHEV, MG4 EV Urban, MG HS Plug-in Hybrid, MG ZS Hybrid+, MG IM5 και MG Cyberster, επιβεβαιώνοντας το εύρος και τη δυναμική της εξηλεκτρισμένης γκάμας της μάρκας.