Μια ακόμα κινεζική εταιρεία σε συζητήσεις για την παραγωγή οχημάτων στην Τουρκία

Η Τουρκία συνεχίζει να προσελκύει μικρούς ή και μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων από Δύση και Ανατολή, ενισχύοντας έτι περαιτέρω το αποτύπωμα της στο χώρο των τεσσάρων τροχών.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Dongfeng φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με έναν ανεξάρτητο επενδυτή για την εγκατάσταση μιας νέας γραμμής παραγωγής επιβατικών αυτοκινήτων στην Τουρκία, σύμφωνα με δηλώσεις του τοπικού διανομέα Marcar της εταιρείας.

Ο Yavuz Cirak, Διευθύνων Σύμβουλος της Marcar, δήλωσε με σχετική ανάρτηση στο LinkedIn ότι οι δύο πλευρές «εργάζονται εντατικά για να ξεκινήσουν την παραγωγή μέσα στη χρονιά», υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον της Dongfeng να αξιοποιήσει τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Τουρκίας.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα η τελική απόφαση, ο επενδυτής έχει ήδη εξασφαλίσει την τοποθεσία στην οποία θα ξεκινήσει η παραγωγή των μοντέλων της Dongfeng, με την Marcar να είναι εκείνη που θα διαχειρίζεται τις πωλήσεις σε τοπικό επίπεδο και την υποστήριξη των οχημάτων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Τουρκία, με σχεδόν 1,4 εκατομμύρια ετήσιες πωλήσεις οχημάτων, προσφέρει πρόσβαση στους κατασκευαστές όχι μόνο σε μία σημαντική αγορά, αλλά και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τους υψηλούς φόρους εισαγωγής που επιβάλλονται σε κινεζικά αυτοκίνητα.

Η πιθανή επένδυση της Dongfeng στην Τουρκία λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο όπου κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων επιδιώκουν να ενισχύσουν την παραγωγική τους βάση εκτός χώρας, ανταποκρινόμενοι σε οικονομικές προκλήσεις και δασμούς σε άλλες αγορές.

Παράλληλα με τα παραπάνω, σε σχετική ανάρτηση στο Instagram, η πολυτελής μάρκα της Dongfeng, Voyah, ανέφερε πως εξετάζει σχέδια για παραγωγή ενός υβριδικού μοντέλου στην Τουρκία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κινεζική BYD αναμένεται να ξεκινήσει παραγωγή αυτοκινήτων στην Τουρκία στα τέλη του 2026, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως κόμβου για νέα προϊόντα και επενδύσεις στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.