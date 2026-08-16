Mία ευρωπαϊκή μάρκα στο τοπ 10 των ηλεκτρικών στην Κίνα

Ποιο μοντέλο ανήλθε στην κορυφή των πωλήσεων.

Τα οχήματα που κινούνται με μπαταρία ή υβριδική τεχνολογία, αντιπροσώπευαν το 65,1% των νέων επιβατικών αυτοκινήτων που πωλήθηκαν τον Ιούλιο στην Κίνα, έναντι 54% ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της China Passenger Car Association.

Ακολουθούν οι μάρκες που έχουν αναδειχθεί σε αγαπημένες των Κινέζων οδηγών, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου από την Autohome.

Η Geely καταλαμβάνει την πρώτη θέση

Ανάμεσα στα 10 δημοφιλέστερα μοντέλα αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στην Κίνα κατά το εξάμηνο έως τον Ιούλιο, το ηλεκτρικό hatchback Xingyuan της Geely ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις, με σχεδόν 197.500 μονάδες να έχουν πωληθεί.

Η Geely έχει αναδειχθεί σε στενό ανταγωνιστή της BYD, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση ως προς τον συνολικό όγκο πωλήσεων στην Κίνα το 2025. Η εταιρεία, με έδρα τη Χανγκτσόου, εξακολουθεί να πουλά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης, παράλληλα με ηλεκτρικά οχήματα, όπως αυτά που πωλούνται υπό την premium μάρκα της Zeekr, σημειώνει το CNBC.

Η Tesla συνεχίζει να πουλά

Το Model Y της Tesla κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε δημοτικότητα, με περισσότερα από 180.000 ηλεκτρικά SUV να έχουν πωληθεί.

Τρία από τα 10 αυτοκίνητα με τις περισσότερες πωλήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Autohome για την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο, προέρχονταν από την BYD. Ωστόσο, το δημοφιλέστερο από αυτά -ένα SUV Yuan UP με σχετικά προσιτή τιμή- μόλις κατάφερε να καταλάβει την πέμπτη θέση, με σχεδόν 97.700 μονάδες να έχουν πωληθεί. Στην έκτη θέση βρέθηκε το Ti 7 και ακολούθησε το SUV Sealion 06 της εταιρείας.

Ο κινεζικός κολοσσός αυτοκινήτων ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων του μειώθηκαν κατά περισσότερο από 10% το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η VW διατηρεί τη θέση της

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ήταν η μοναδική παραδοσιακή ξένη εταιρεία αυτοκινήτων που κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα -με το μικρομεσαίο, βενζινοκίνητο Lavida στην ένατη θέση, ανάμεσα στο ηλεκτρικό SUV A10 της Leapmotor και το βενζινοκίνητο SUV Boyue L της Geely.

Volkswagen Lavida

Τα οχήματα που κινούνται με μπαταρία ή υβριδική τεχνολογία, αντιπροσώπευαν το 65,1% των νέων επιβατικών αυτοκινήτων που πωλήθηκαν τον Ιούλιο στην Κίνα, έναντι 54% ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της China Passenger Car Association.