Μία μοναδική Plymouth Barracuda βγαίνει σε δημοπρασία

Καθώς πρόκειται για το μοναδικό εργοστασιακό πρωτότυπο Plymouth Barracuda του 1964, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς σε ποια τιμή θα πουληθεί.

Ο περισσότερος κόσμος θυμάται την τρίτη γενιά της Barracuda, εκείνη που έφερε το σήμα «Cuda» και έναν κινητήρα Hemi. Το αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησαν όλα, όμως, ήταν μια διαφορετική πρόταση.

Κατασκευασμένη μεταξύ 1964 και 1966, η αρχική Plymouth Barracuda ήταν μικρότερη, ελαφρύτερη και πιο ήπια από το muscle car στο οποίο θα εξελισσόταν τελικά. Τώρα βγαίνει σε δημοπρασία.

Αναζητώντας τρόπους για να διευρύνει την απήχηση του αυτοκινήτου λίγο μετά το λανσάρισμά του, η Plymouth κατασκεύασε μια πειραματική ανοιχτή έκδοση, προκειμένου να διαπιστώσει αν η ιδέα είχε προοπτικές. Δεν είχε -τουλάχιστον όχι κατά την άποψη των ανώτερων στελεχών.

Έτσι, η Plymouth το έβαλε στην άκρη προτού προλάβει να φτάσει ποτέ σε έκθεση. Οι κάμπριο Barracuda δεν θα εμφανίζονταν παρά μόνο στη δεύτερη και την τρίτη γενιά.

Τα περισσότερα πρωτότυπα σαν κι αυτό της δημοπρασίας, καταλήγουν να μαζεύουν σκόνη σε κάποια αποθήκη ενός κατασκευαστή, χωρίς να τα ξαναδεί ποτέ κανείς. Δεν ισχύει όμως το ίδιο εδώ.

1964 Plymouth Barracuda/ Φωτογραφία: Mecum Auctions

Αν και δεν έχει αποκαλυφθεί λεπτομερές ιστορικό ιδιοκτησίας, το οδόμετρο γράφει 52.446 μίλια (84.403 χλμ.), οπότε είναι προφανές ότι το αυτοκίνητο έχει διανύσει αρκετά χιλιόμετρα.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, με το χρώμα να μην παρουσιάζει σημαντικές φθορές και τους χρωμιωμένους προφυλακτήρες να εξακολουθούν να λάμπουν. Η αγγελία επιβεβαιώνει επίσης ότι το αυτοκίνητο συνοδεύεται από την αρχική εργοστασιακή του οροφή.

Είναι η πιο πολύτιμη Plymouth Barracuda του 1964;

Το χρυσό χρώμα του αυτοκινήτου συνδυάζεται με ένα εντυπωσιακό χρυσό εσωτερικό. Το ταμπλό έχει χρυσό φινίρισμα, όπως και οι επενδύσεις των θυρών και τα καθίσματα. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας V8 με ισχύ 235 ίππων, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο.

Καθώς πρόκειται για τη μοναδική Plymouth Barracuda του 1964 στο είδος της, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς σε ποια τιμή θα πουληθεί. Τα στάνταρ αυτοκίνητα της συγκεκριμένης εποχής συνήθως αλλάζουν χέρια για λιγότερα από 20.000 δολάρια (17.500 ευρώ), όμως ένα μοναδικό εργοστασιακό πρωτότυπο δεν είναι ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο και η διαδικασία της δημοπρασίας αναμένεται να το αντικατοπτρίσει.

Το αυτοκίνητο πρόκειται να δημοπρατηθεί στη Mecum Nashville 2026, στο Τενεσί, στις 26 Σεπτεμβρίου.