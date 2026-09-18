Μια Porsche 911 Cabrio εις τα εξ ων συνετέθη

Μια κλεμμένη Porsche 911 Cabrio εντοπίστηκε από την αστυνομία του Λ. Άντζελες σε κατάσταση που δύσκολα θυμίζει αυτοκίνητο.

Η εικονιζόμενη και προφανώς κλεμμένη Porsche 911 Cabrio που βρέθηκε από τις αστυνομικές αρχές του Λ. Άντζελες ήταν ουσιαστικά ένα «κέλυφος» καθώς δεν διέθετε ούτε κινητήρα, ούτε πόρτες, αλλά ούτε εσωτερικό, ούσα απογυμνωμένη σχεδόν ολοκληρωτικά από κάθε πολύτιμο εξάρτημα.

Η ανάκτηση του οχήματος από το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες μπορεί τυπικά να θεωρηθεί επιτυχία, στην πράξη όμως πρόκειται για μια ολική απώλεια. Με τα περισσότερα βασικά μηχανικά και δομικά στοιχεία να έχουν αφαιρεθεί, είναι ηλίου φαεινότερο ότι η αποκατάσταση της εν λόγω 911 Cabrio καθίσταται οικονομικά ασύμφορη.

Η εικόνα παραπέμπει ξεκάθαρα σε οργανωμένη δράση. Όπως εκτιμούν οι αρχές, το αυτοκίνητο πιθανότατα στοχοποιήθηκε από επαγγελματίες του είδους που ειδικεύονται στην αποσυναρμολόγηση πολυτελών μοντέλων και τη διάθεση των εξαρτημάτων τους στη μαύρη αγορά. Στην περίπτωση μας, τα επιμέρους μέρη του οχήματος, όπως ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων, τα εξωτερικά πάνελ αμαξώματος ή ακόμη και στοιχεία του εσωτερικού, έχουν ιδιαίτερα υψηλή αξία, που συχνά είναι μεγαλύτερη από… ολόκληρο το αυτοκίνητο όταν πωλούνται ξεχωριστά.

Ενδεικτικό της έκτασης της καταστροφής είναι το γεγονός ότι η ακριβής έκδοση και το έτος κατασκευής του αυτοκινήτου δεν μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα, με μοναδικό στοιχείο την ένδειξη «911 Carrera» στο κατώφλι της πόρτας.

Είναι φανερό ότι ακόμα και τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφαλείας των σύγχρονων αυτοκινήτων δεν επαρκούν όταν απέναντί τους βρίσκονται οργανωμένα δίκτυα με τεχνογνωσία.