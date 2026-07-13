Μια σπάνια Bugatti αναζητά το νέο της ιδιοκτήτη

Ποιος δεν θα ήθελε να έχει στην κατοχή του αυτή τη σπάνια και μοναδική Bugatti;

Στην ιστορία της αυτοκίνησης ελάχιστα είναι τα οχήματα που ξεχωρίζουν τόσο για την ιστορία όσο και για την σπανιότητά τους. Η Bugatti Type 101C-X είναι σίγουρα ένα από αυτά, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο «δυσεύρετα» μοντέλα που έχουν ποτέ κατασκευαστεί από τη γαλλική φίρμα.

Σήμερα, περισσότερα από 60 χρόνια μετά τη δημιουργία της, ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα αντίτυπα του εμβληματικού αυτού μοντέλου βγαίνει προς πώληση, δίνοντας σε έναν συλλέκτη την ευκαιρία να αποκτήσει ένα πραγματικό κομμάτι της αυτοκινητικής ιστορίας.

Η ιστορία της Type 101 ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν η Bugatti προσπαθούσε να αναγεννηθεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον θάνατο του Ettore Bugatti. Το μοντέλο βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη θρυλική Type 57, αξιοποιώντας το ίδιο πλαίσιο και τον κλασικό 8κύλινδρο σε σειρά κινητήρα των 3,3 λίτρων. Παρά τις προσπάθειες, η εμπορική επιτυχία δεν ήρθε ποτέ, με αποτέλεσμα να κατασκευαστούν μόλις επτά Type 101, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο σπάνιες Bugatti όλων των εποχών.

Το αυτοκίνητο που αναζητά σήμερα νέο ιδιοκτήτη είναι εκείνο με το πλαίσιο 101506, γνωστό ως Type 101C-X. Αρχικά παρέμεινε γυμνό για αρκετά χρόνια, μέχρι που το 1965 απέκτησε το εντυπωσιακό αμάξωμα που σχεδίασε ο διάσημος Γάλλος σχεδιαστής Virgil Exner. Ο Exner είχε οραματιστεί μια σειρά σύγχρονων μοντέλων που θα αναβίωναν ιστορικές ευρωπαϊκές μάρκες και η συγκεκριμένη Bugatti αποτέλεσε το μοναδικό πρωτότυπο αυτού του φιλόδοξου σχεδίου που έφτασε ποτέ στην παραγωγή.

Η αισθητική της είναι εντυπωσιακή ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα. Οι έντονες καμπύλες και ακμές, οι προεξέχοντες θόλοι των τροχών, η χαρακτηριστική μάσκα και οι αναλογίες της δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μείγμα της κλασικής σχολής Bugatti και της αμερικανικής «τεχνοτροπίας» της δεκαετίας του ’60.

Η συγκεκριμένη Type 101C-X έχει αλλάξει ελάχιστες φορές χέρια στα έξι και πλέον δεκαετίες της ζωής της, ενώ έχει κάνει την εμφάνισή της σε σημαντικές εκδηλώσεις κλασικών αυτοκινήτων και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μεταπολεμικά δημιουργήματα της Bugatti. Η τιμή πώλησής της δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα κινηθεί σε επίπεδα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για ένα μοναδικό αυτοκίνητο που συνδυάζει τη σπανιότητα, τη σχεδιαστική υπογραφή του Virgil Exner και την ιστορία μιας εμβληματικής μάρκας.