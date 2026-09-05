Μια Toyota Celica GT-Four ST205 WRC ψάχνει νέο ιδιοκτήτη

Μια σπάνια Toyota Celica GT-Four ST205 WRC Edition του 1994, με την εμβληματική λιβρέα της Castrol και DNA από τους αγώνες, αναζητά νέο ιδιοκτήτη στη M. Βρετανία.

Η επιστροφή του ονόματος Celica στην επικαιρότητα έχει στρέψει ξανά τα βλέμματα σε μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας της Toyota. Και όσο η ιαπωνική φίρμα ετοιμάζεται να επαναφέρει το θρυλικό κουπέ στο σύγχρονο αυτοκινητικό γίγνεσθαι, ένα κομμάτι της αγωνιστικής του κληρονομιάς βρίσκεται ήδη προς πώληση, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στους φίλους των αυτοκινήτων της δεκαετίας του ’90. Πρόκειται για μια Toyota Celica GT-Four ST205 WRC Edition του 1994, μία από μόλις 2.500 μονάδες που κατασκευάστηκαν προκειμένου η αγωνιστική εκδοχή να πάρει την απαραίτητη πιστοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω έκδοση δημιουργήθηκε ώστε η Toyota να καλύψει τις απαιτήσεις της FIA για τη συμμετοχή της Celica στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ και, σε αντίθεση με μια απλή GT-Four, διέθετε από το εργοστάσιο εξοπλισμό με σαφείς αγωνιστικές καταβολές. Όπως, για παράδειγμα, το σύστημα anti-lag. Η συγκεκριμένη ST205 διαθέτει επιπλέον τo εμβληματικό αγωνιστικό livery της Castrol, λευκές ζάντες της Speedline και αγωνιστικοού φωτιστικά σώματα, δημιουργώντας οπτικά μια εικόνα που παραπέμπει ευθέως στα ράλλυ.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 4κύλινδρος κινητήρας 3S-GTE χωρητικότητας 2,0 λίτρων, με τούρμπο ασφαλώς,, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει δεχθεί μια σειρά από επεμβάσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται το τοποθετημένο στο εμπρός μέρος intercooler, το ψυγείο Koyo, η εισαγωγή αέρα της HKS και η διαφορετική εξάτμιση. Η ισχύς μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου πέντε σχέσεων, με κεντρικό διαφορικό συνεκτικής σύζευξης και πίσω διαφορικό Torsen.

Η εργοστασιακή GT-Four απέδιδε περί τους 248 ίππους, ενώ η αντίστοιχη αγωνιστική έκδοση ξεπερνούσε τους 300 ίππους. Ωστόσο, το αυτοκίνητο που διατίθεται προς πώληση στη Μ. Βρετανία δεν συνοδεύεται από μια επίσημα εγκεκριμένη τιμή ισχύος.

Στο εσωτερικό υπάρχει χώρος για τέσσερις επιβάτες, ενώ το «παρών» δίνουν και τα χαρακτηριστικά μπάκετ εμπρός καθίσματα της εποχής, ένα aftermarket τιμόνι καθώς και ένας επιλογέας ταχυτήτων που υπογράφει η TRD. Το αυτοκίνητο είναι δεξιοτίμονο και εισήχθη στη Μ. Βρετανία από την Ιαπωνία, ενώ στο οδόμετρό του έχει 121.000 χλμ. Σύμφωνα με την αγγελία, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με το πρόσφατο σέρβις να περιλαμβάνει ακόμη και αλλαγή ιμάντα χρονισμού και αντλίας νερού.

Θυμίζουμε ότι η Toyota Celica έχει γράψει ιστορία στο WRC, κατακτώντας τέσσερις τίτλους οδηγών το 1990, το 1992, το 1993 και το 1994, καθώς και δύο πρωταθλήματα κατασκευαστών το 1993 και το 1994.