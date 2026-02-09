Μια βόλτα μόνο, Séb!

Ακόμα ένα συλλεκτικό GR Yaris παρουσίασε η Toyota, αυτή τη φορά ως φόρο τιμής στους εννέα τίτλους του Sébastien Ogier.

H Toyota εμπλουτίζειι την γκάμα GR Yaris με μια ειδική έκδοση που φέρει την ονομασία Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Και όπως είναι προφανές, τα μόλις 200 αντίτυπά του (100 για την Ευρώπη) έρχονται να αποτίσουν φόρο τιμής στη μοναδική καριέρα του Γάλλου οδηγού της Toyota Gazoo Racing, ο οποίος στα τέλη της περασμένης χρονιάς κατέκτησε εμφατικά το ένατο στέμμα του στο WRC.

Αισθητικά και τεχνολογικά, αυτή η έκδοση βασίζεται στο GR Yaris Aero Performance, ενσωματώνοντας μια σειρά από αποκλειστικά στοιχεία που αντανακλούν τις αισθητικές προτιμήσεις και το οδηγικό στιλ του Sébastien Ogier. Σημείο αναφοράς στη δεύτερη περίπτωση είναι ένα νέο πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος τετρακίνησης, το οποίο φέρει την τιμητική ονομασία «SEB» και έρχεται να αντικαταστήσει το «TRACK», κλειδώνοντας την κατανομή της ροπής ανάμεσα στους δύο άξονες στην αναλογία 40:60. Συν τοις άλλοις, το drive mode με την ονομασία «MORIZO», που επενεργεί με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του οχήματος στις στροφές, εξελίχθηκε υπό την εποπτεία του προέδρου της Toyota, Άκιο Τογιόντα και αντικαθιστά το «GRAVEL».

Σε επίπεδο σχεδίασης, το νέο χρώμα Black Gravite των εξωτερικών επιφανειών συμπληρώνεται από τις ματ μαύρες ζάντες, τις εντυπωσιακές μπλε δαγκάνες του συστήματος πέδησης αλλά και από τη νέα μάσκα που φέρει τη χαρακτηριστική τρίχρωμη πινελιά, η οποία αντλεί έμπνευση από τα χρώματα της γαλλικής σημαίας. Στα ενδότερα, οι κόκκινες, μπλε και γκρι ραφές «μεταφέρουν» το γαλλικό τρικολόρε στο τιμόνι, το οποίο έχει μικρότερη συνολική διάμετρο και επανασχεδιασμένη διάταξη διακοπτών, σύμφωνα με τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει η Toyota Gazoo Racing από το αγωνιστικό GR Yaris Rally2. Η αποκλειστική δερμάτινη λαβή του κάθετου χειρόφρενου, επίσης, διαθέτει γκρι ραφές, ενώ το χαρακτηριστικό ταμπελάκι στο ταμπλό έρχεται να τιμήσει τους εννέα τίτλους του Sébastien Ogier.

Προς το παρόν η Toyota δεν αναφέρει πότε θα ξεκινήσει η διάθεση του GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition, πολλώ δε μάλλον την τιμή του στην Ευρώπη.