Το Wave, ένα μικρό και προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο πρόκειται να γίνει η νέα προσθήκη στη γκάμα της Nissan.

Μετά το ηλεκτρικό Micra, η Nissan ετοιμάζει ένα ακόμα πιο μικρό αυτοκίνητο πόλης. Πρόκειται ουσιαστικά για εισαγωγικό μοντέλο στη γκάμα της ιαπωνικής εταιρείας, που θα έχει και ανάλογη τιμή.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν κυκλοφορήσει θα ονομάζεται Wave, χωρίς αυτή να είναι η επιβεβαιωμένη ονομασία του και σε αυτή τη χρονική περίοδο πραγματοποιεί δοκιμές εξέλιξης επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Το σημαντικότερο όλων όμως είναι το γεγονός ότι η Nissan θα επιδιώξει να διατηρήσει την τιμή του χαμηλά και μάλιστα κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι θα είναι ηλεκτρικό, θα συνοδεύεται και από κρατική επιδότηση, που θα κατεβάζει ακόμα περισσότερο την τιμή του.

Η Nissan παραδοσιακά έχει ισχυρή παρουσία στα αυτοκίνητα πόλης και δεν αναφερόμαστε μόνο στο Micra, αλλά και το μικρότερο Pixo. Ένα μοντέλο της κατηγορίας Α, που είχε προκύψει από τη συνεργασία δύο ιαπωνικών εταιρειών, της Nissan και της Suzuki.

Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς. Τόσο σε τεχνολογία, όσο και σε συμμαχίες. Το επερχόμενο μικρό όπως προαναφέραμε θα είναι ηλεκτρικό και θα κατασκευαστεί στα πρότυπα του Renault Twingo.

Αυτός θα είναι και ο ανταγωνιστής του, όπως εξάλλου, λόγω τιμής θα είναι και το Leapmotor T03. Τεχνολογικά θα βασίζεται στο Twingo και έτσι θα πρέπει να περιμένουμε το μικρό Nissan να εφοδιάζεται με μια μπαταρία LFP 27,5 kWh, με αυτονομία περίπου 250 χιλιομέτρων, ενώ θα διαθέτει κινητήρα ισχύος 60 kW (82 ίππων).

Το επερχόμενο μικρό της Nissan θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη και το εργοστάσιο του Ομίλου Renault Novo Mesto στη Σλοβενία. Γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος παραγωγής και επιτρέπει στη Nissan να διατηρήσει την τιμή του χαμηλά, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικό. Η πρεμιέρα του αναμένεται να γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2027.