Μικτή η εικόνα των ταξινομήσεων της Tesla στην Ευρώπη τον Ιούλιο

Αυξήθηκαν κατά 86% στη Γαλλία και κατά 52% στη Δανία, ενώ μειώθηκαν 97% στη Νορβηγία.

Οι ταξινομήσεις της Tesla τον Ιούλιο σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές παρουσίασαν μια μικτή εικόνα, με τις ισχυρές αυξήσεις στη Γαλλία και τη Δανία να αντισταθμίζονται από απότομες μειώσεις στη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Ειδικότερα, σημείωσαν άνοδο κατά 86% στη Γαλλία και κατά 52% στη Δανία σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του γαλλικού οργανισμού PFA και του δανικού bilstatistik.dk.

Ωστόσο, οι ταξινομήσεις κατέγραψαν πτώση 97% στη Νορβηγία, 60% στη Σουηδία, 81% στην Ισπανία, 69% στην Πορτογαλία και 77% στην Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία των οργανισμών OFV, Mobility Sweden, ANFAC, ACAP και του ιταλικού υπουργείου μεταφορών.

Η ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων παρουσίασε δυναμική τον Ιούλιο, υποστηριζόμενη από κυβερνητικά κίνητρα στη Γαλλία και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία σε αγορές όπως η Δανία, δήλωσε ο Rico Luman, ανώτερος οικονομολόγος της ING Research.

Η Tesla φαίνεται να δίνει προτεραιότητα σε αγορές με γενναιόδωρα κίνητρα, όπως η Γερμανία, όπου οι πωλήσεις ενδέχεται να αυξηθούν απότομα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, και τη Γαλλία, ανέφερε ο Matthias Schmidt, αναλυτής της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτων στη Schmidt Automotive, προσθέτοντας ότι οι χαμηλότερες πωλήσεις σε άλλες χώρες ενδέχεται να αντανακλούν αυτή τη στρατηγική.

Ο Andy Leyland, συνιδρυτής της SC Insights, εταιρείας ειδικευμένης στην εφοδιαστική αλυσίδα, προειδοποίησε να μην δοθεί υπερβολική σημασία στην απότομη πτώση που σημειώθηκε στη Νορβηγία σε ένα μόνο μήνα. «Μια τόσο μεγάλη μεταβολή συνήθως αντανακλά είτε τους χρόνους παράδοσης είτε μια αλλαγή στη φορολογία», είπε.

Οι πωλήσεις της Tesla στην Ευρώπη ανέκαμψαν φέτος μετά από δύο συνεχόμενες ετήσιες μειώσεις, χάρη στις ευνοϊκότερες συγκρίσεις, τις υψηλότερες τιμές καυσίμων, τα κυβερνητικά κίνητρα και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σημειώνει το Reuters.

Συνολικά, οι ταξινομήσεις νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων (BEV) αυξήθηκαν κατά 51% τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων.

Τον περασμένο μήνα, η Tesla ανακοίνωσε ρεκόρ παραδόσεων για το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street, χάρη στην ανάκαμψη στην Ευρώπη.

Τα στοιχεία ταξινομήσεων από τη Βρετανία και τη Γερμανία, τις δύο μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτων της Ευρώπης, αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Με πληροφορίες από Reutes