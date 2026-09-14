Μην παίζεις με ένα Tesla Cybercab πηδώντας μπροστά του (+video)

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα άτομο φαίνεται να στέκεται πίσω από έναν στύλο και στη συνέχεια να πηδά στον δρόμο μπροστά από ένα Cybercab.

Η αυτόνομη τεχνολογία οδήγησης της Tesla έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια και δεν υπήρχε σχεδόν καμία αμφιβολία ότι το Cybercab θα έκανε το ίδιο. Ωστόσο, ορισμένοι φαίνεται πως το παρατραβούν λίγο.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα άτομο φαίνεται να στέκεται πίσω από έναν στύλο και στη συνέχεια να πηδά στον δρόμο μπροστά από ένα Cybercab. Στην ουσία, φαίνεται πως προσπαθούσε να κρυφτεί από το όχημα και να δει αν αυτό θα τον εντόπιζε και θα σταματούσε την τελευταία στιγμή.

$TSLA Robotaxis definitely face a huge issue with people intentionally stopping a car. This guy is playing games with the new Cybercab, but the ability to evade someone attempting to harm the vehicle or especially the passengers is likely a design flaw. pic.twitter.com/9PGWfIyXGY — Stone Fox Capital (@Stonefoxcapital) September 8, 2026

Το Cybercab σταματά, όμως αυτό ήταν απίστευτα επικίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά, ο άνδρας αρχίζει να τρέχει δίπλα στο όχημα, προτού επιστρέψει στον δρόμο. Ο άνδρας φαίνεται επίσης να κάνει δύο παρόμοιες προσπάθειες αργότερα, αν και την τελευταία φορά δεν βγαίνει στον δρόμο.

Παρότι το Cybercab σταμάτησε σε κάθε περίπτωση, αυτό συνέβη σε δημόσιο δρόμο όπου υπήρχε και άλλη κυκλοφορία. Ένας οδηγός μπλε Jeep φαίνεται να εμπλέκεται στην κατάσταση περίπου 13 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του video.

Όπως φαίνεται στο video, το όχημα φαίνεται να εγκλωβίζεται πίσω από το Cybercab εξαιτίας αυτών των «δοκιμών». Ο οδηγός αλλάζει γρήγορα λωρίδα και προσπερνά, όμως δεν είναι απίθανο να είχε προκληθεί ατύχημα αν ο οδηγός δεν ήταν προσεκτικός.

Όσο για το Cybercab, η National Highway Traffic Safety Administration άνοιξε έρευνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά την εμπορική ανάπτυξη ενός μικρού αριθμού οχημάτων στο Ώστιν του Tέξας. Η Tesla πιστοποίησε τα οχήματα ως συμμορφούμενα με όλα τα ισχύοντα στάνταρ (Federal Motor Vehicle Safety Standards), παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν «πεντάλ φρένου, πεντάλ γκαζιού, τιμόνι και καθρέφτες».

Η έρευνα θα εξετάσει «τον βαθμό στον οποίο η πιστοποίηση της Tesla βασίστηκε σε διαπιστώσεις ότι ορισμένα προαπαιτούμενα δεν εφαρμόζονται στο Cybercab.