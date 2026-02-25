MINI 1965 Victory Edition: Από το Μόντε Κάρλο του ’65 στους δρόμους του σήμερα

Ο νικητής του Ράλι Μόντε Κάρλο το 1965 επιστρέψει στον αυτοκινητικό κόσμο μέσα από μια νέα, ειδική έκδοση.

Η MINI αποτίει φόρο τιμής στη νίκη του Cooper S στο Μόντε Κάρλο το 1965, με οδηγό τον Timo Mäkinen και συνοδηγό τον Paul Easter, παρουσιάζοντας το MINI 1965 Victory Edition.

Το MINI 1965 Victory Edition αναβιώνει τον νικητή του Πριγκιπάτου ενώ διατίθεται για τα μοντέλα MINI John Cooper Works, MINI John Cooper Works Electric και MINI Cooper S.

Η έκδοση MINI Cooper S εφοδιάζεται με τετρακύλινδρο κινητήρα TwinPower Turbo 2,0 λίτρων, που αποδίδει 204 ίππους και μέγιστη ροπή 300 Nm, για επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,6 δευτερόλεπτα.

Η έκδοση MINI John Cooper Works παράγει 231 PS και μέγιστη ροπή 380 Nm, ολοκληρώνοντας το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 6,1 δευτερόλεπτα. Το MINI John Cooper Works Electric αποδίδει μέγιστη ισχύ 258 PS και στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα.

Προς τιμήν των θρυλικών αγωνιστικών χρωμάτων της δεκαετίας του 1960, η Victory Edition 1965 είναι βαμμένη στο χρώμα Chili Red με λευκή λωρίδα που εκτείνεται από το καπό έως την οροφή και το πίσω μέρος ενισχύοντας τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Ως στοιχείο ταυτότητας της έκδοσης, ένα λευκό γραφικό «52» κοσμεί και τις δύο πλευρές του οχήματος, παραπέμποντας στον αριθμό του πρώτου μοντέλου του 1965.

Η οροφή, διαθέσιμη ως πανοραμική ή ως γυάλινηGlaced, δημιουργεί μια σπορ και κομψή αντίθεση με το κόκκινο χρώμα του αμαξώματος, ενώ το διακριτικό αυτοκόλλητο «1965» στην κολόνα C παραπέμπει στην ιστορική χρονιά της νίκης.

Οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, σε σχέδιο JCW Lap Spoke 2-tone ή οι μαύρες JCW Mastery Spoke για το αμιγώς ηλεκτρικό MINI John Cooper Works, προσδίδουν δυναμική εμφάνιση και συνεπικουρούν για ασφαλή χειρισμό σε ποικιλία οδοστρωμάτων.

Περνώντας στο εσωτερικό, τα μαρσπιέ κοσμούνται με την επιγραφή «1965», ενώ κάθε αντίτυπο της έκδοσης διαθέτει αφιέρωση στο εσωτερικό της πόρτας, με πληροφορίες σχετικά με το θρυλικό Ράλι του 1965. Το εσωτερικό βασίζεται στην παραδοσιακή παλέτα χρωμάτων JCW και στη γνώριμη έκδοση JCW και επομένως οι επενδύσεις φέρουν ανθρακί και κόκκινο χρώμα.

Το MINI 1965 Victory Edition θα είναι διάθεσιμο στην Ευρώπη από τον Ιούλιο του 2026.