MINI: Αύξηση 17,7% στις πωλήσεις αυτοκινήτων το 2025

Το περασμένο έτος η βρετανική μάρκα πέτυχε 288.290 πωλήσεις οχημάτων, ενώ πάνω από ένα στα τρία MINI έφερε αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Με 288.290 πωλήσεις οχημάτων έκλεισε το 2025 για τη MINI, καταγράφοντας αύξηση 17,7% συγκριτικά με το 2025.

Η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, μέλος του ομίλου BMW, ταξινόμησε 105.535 πλήρως ηλεκτρικά οχήματα (+87,9%), κάτι που σημαίνει ότι πάνω από ένα στα τρία MINI που πουλήθηκαν παγκοσμίως έφερε μηδενικών ρύπων σύστημα κίνησης. Σε πολλές αγορές, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει σημαντικά το 50%, όπως στην Ολλανδία, την Τουρκία, τη Σουηδία και την Κίνα.

Καθοριστικό ρόλο στη σημαντική αύξηση πωλήσεων της MINI διαδραμάτισε το μεγαλύτερο μοντέλο της γκάμας, το Countryman, με μερίδιο 32,4% επί του συνολικού όγκου πωλήσεων της μάρκας. Το 2025 πωλήθηκαν 93.305 μονάδες παγκοσμίως (+15,2%), ενώ το πλήρως ηλεκτρικό Countryman σημείωσε αύξηση πωλήσεων 81,8% σε σύγκριση με το 2024.

Ρεκόρ από την υπο-μάρκα John Cooper Works

Μεγάλη δημοφιλία γνώρισαν και τα μοντέλα της υπό-μάρκας John Cooper Works (JCW). Με 25.630 μονάδες, τα MINI JCW αύξησαν τον όγκο πωλήσεων κατά 59,5%, επιτυγχάνοντας νέο ρεκόρ.

Το μερίδιο των οχημάτων JCW έφτασε το 8,9% του συνολικού όγκου της MINI, ενώ σε ορισμένες αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Αυστραλία, οι σπορ προτάσεις της MINI κατέγραψαν τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία τους.

Η οικογένεια MINI Cooper

Η παραδοσιακή οικογένεια MINI Cooper, που αποτελείται από τα 3θυρα και 5θυρα MINI Cooper όπως και το κάμπριο (Convertible), πέτυχε 162.789 πωλήσεις, σημειώνοντας αύξηση 10,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η νέα γενιά του MINI Cooper Convertible, που παρουσιάστηκε μόλις το 2025, πέτυχε 22.491 πωλήσεις (+18,4%), ενώ το 5θυρο MINI Cooper ταξινομήθηκε σε 47.850 μονάδες (+ 26,5%).

Από το 2026, η οικογένεια MINI Cooper – τόσο σε ηλεκτρικές όσο και σε εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης – θα διατίθεται στη νέα MINI Paul Smith Edition που συνδυάζει το ιδιαίτερο στυλ του Βρετανού σχεδιαστή Paul Smith με το παιχνιδιάρικο, αισιόδοξο και ανεξάρτητο πνεύμα της μάρκας MINI, όπως αναφέρει η εταιρεία.