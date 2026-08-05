MINI: Η δύσκολη τέχνη του να ανανεώνεις έναν μύθο (+video)

Σε ένα βίντεο σχεδόν 6 λεπτών, ξεδιπλώνεται μία από τις πιο συναρπαστικές σχεδιαστικές ιστορίες των τεσσάρων τροχών.

Πώς ανανεώνεις έναν εμβληματικό σχεδιασμό χωρίς να αλλοιώσεις τον χαρακτήρα του; Πρόκειται για ένα ερώτημα στο οποίο απαντά η MINI στο νέο βίντεο «From the Original to the Original – 25 Years of MINI Design», το οποίο πλέον διαθέσιμο στο κανάλι του BMW Group στο YouTube.

Μέσα στο βίντεο, διάρκειας 5 λεπτών και 55 δευτερολέπτων, ξεδιπλώνεται μία από τις πιο συναρπαστικές σχεδιαστικές ιστορίες της αυτοκινητοβιομηχανίας: η πορεία από το Classic Mini στο σύγχρονο MINI του Ομίλου BMW.

Το οπτικοακουστικό υλικό σηματοδοτεί μια ξεχωριστή χρονιά για τη MINI, καθώς η μάρκα θα γιορτάσει επίσης 25 χρόνια παραγωγής του σύγχρονου MINI και τις βρετανικές της ρίζες με την έκδοση περιορισμένης παραγωγής MINI Cooper Oxford Edition.

«Επί 40 χρόνια το Mini παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Ως σχεδιαστές, στόχος μας ήταν να διατηρήσουμε την ουσία του, μεταφέροντάς το παράλληλα σε μια νέα εποχή — όχι ως αντίγραφο, αλλά ως το νέο MINI, με όλα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ταυτότητά του», δηλώνει ο Adrian van Hooydonk, Επικεφαλής Design του BMW Group.

Στο βίντεο παρουσιάζονται τα προσχέδια, οι καθοριστικές αποφάσεις και οι προσωπικές μαρτυρίες που διαμόρφωσαν την εξέλιξη της MINI. Ο Adrian van Hooydonk και ο Holger Hampf, Επικεφαλής Design της MINI, εξηγούν γιατί το MINI είναι κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο: ένας αγαπημένος σύντροφος που συνδυάζει λειτουργικότητα, διασκεδαστική οδήγηση, μοναδικό χαρακτήρα και μια δόση παιχνιδιάρικης γοητείας. Το γεγονός ότι οι φίλοι της μάρκας νοσταλγούν σήμερα ακόμη και στοιχεία που καθιερώθηκαν μόλις από το 2001 και μετά, δείχνει πόσο ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα απέκτησε η μάρκα MINI στο BMW Group.

«Η MINI έχει δημιουργήσει τα δικά της εμβληματικά μοντέλα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ — η εξέλιξη συνεχίζεται», δηλώνει ο Hampf.

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