Μήπως τελικά ο κόσμος αγάπησε τη Ferrari Luce;

Η Luce κατακεραυνώθηκε, αλλά τα στοιχεία των πωλήσεων δείχνουν ότι δεν δυσκολεύεται καθόλου να βρει αγοραστές.

«Μοιάζει σαν ποντίκι της Apple», «Απολύστε τους πάντες», «Τραγικό», «Πού βρίσκεται το κουμπί για dislike;», «Πώς μπορείς να καταστρέψεις μία από τις σπουδαιότερες μάρκες αυτοκινήτων», «Η πρωταπριλιά ήταν τον περασμένο μήνα». Πρόκειται για τα σχόλια χρηστών του Instagram στον επίσημο λογαριασμό της Ferrari, μόλις λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της Luce.

Είναι η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari, η οποία σήκωσε θύελλα αντιδράσεων με τη σχεδίασή της και άπαντες προέβλεπαν ελάχιστο εμπορικό ενδιαφέρον.

Τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο φαίνεται ότι διαψεύστηκαν. Όπως μετέδωσαν την Τετάρτη οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η Ferrari έχει ήδη επιτύχει τον ετήσιο στόχο πωλήσεων για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητό της, χάρη στην ισχυρή ζήτηση από την Κίνα.

Η κατασκευάστρια εταιρεία πολυτελών σπορ αυτοκινήτων είχε θέσει ως στόχο να πουλήσει κάτι λιγότερο από 500 μονάδες του μοντέλου Luce φέτος, με τον στόχο να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από δύο μήνες από το λανσάρισμα του αυτοκινήτου, στις 25 Μαΐου, όπως αναφέρουν οι FT. Το Γραφείο Τύπου της Ferrari αρνήθηκε να προχωρήσει σε κάποιο σχετικό σχόλιο, επισημαίνει το Reuters.

Η Luce, αξίας 550.000 ευρώ είναι ένα τετράθυρο, πενταθέσιο οικογενειακό αυτοκίνητο, το οποίο έχει δεχθεί πληθώρα αρνητικών κριτικών λόγω της ασυνήθιστης και διχαστικής σχεδίασής του, που αποτελεί σε μεγάλο βαθμό έργο των πρώην σχεδιαστών της Apple, Jony Ive και Marc Newson.

Τον περασμένο μήνα, ανώτατο στέλεχος της Ferrari δήλωσε ότι η αντισυμβατική εμφάνιση του αυτοκινήτου υπαγορεύτηκε σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις της αεροδυναμικής και ότι χρειάζεται χρόνο για να «χωνευτεί», προτού γίνει κατανοητή.

Η Luce εχει μήκος 5.026 χλστ. (53 χλστ. μακρύτερη από το SUV Purosangue) και κινείται από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες -έναν σε κάθε τροχό- για συνδυαστική απόδοση 1.050 PS, που συνδράμει στην επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,5 δλ. και στα πρώτα 200 χλμ./ώρα σε 6,8 δλ., με τελική ταχύτητα άνω των 300 χλμ./ώρα.

Το σύστημα, που λειτουργεί σε αρχιτεκτονική 800V, περιλαμβάνει μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 122 kWh, με συνολικά 210 κυψέλες σε σειρά, που υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 350 kW και εξασφαλίζει έως και 530 χλμ. Το ιταλικό brand προσθέτει ότι η Luce μπορεί να «ανεφοδιάσει» 70 kWh της χωρητικότητας της μπαταρίας σε 20 λεπτά.

Η Luce ενσωματώνει ενεργή ανάρτηση, προερχόμενη από την F80, και τετραδιεύθυνση, ενώ κάθεται σε τροχούς 23 ιντσών εμπρός και 24 ιντσών πίσω. Παρότι ζυγίζει 2.260 κιλά, διαθέτει κέντρο βάρους 95 χιλιοστά χαμηλότερο από αυτό της Purosangue, ενώ η κατανομή βάρους είναι 47% εμπρός και 53% πίσω.