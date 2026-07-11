Mitsubishi: Ετοιμάζει ανθρωποειδή ρομπότ για την παραγωγή οχημάτων

Τα ρομπότ θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, όπως αναφέρει η ιαπωνική μάρκα.

Η Mitsubishi υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Highlanders, μια νεοφυή επιχείρηση που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, με στόχο τη σύμπραξη για την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ.

Αυτά θα χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Mitsubishi, ενώ θα παράγονται in-house, στο εργοστάσιο της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο Κιότο.

Όπως ανέφερε η Mitsubishi σε ανακοίνωσή της, τα ρομπότ θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος που αφορά την έλλειψη εργατικού δυναμικού.

«Το περιβάλλον που περιβάλλει τη μεταποιητική βιομηχανία της Ιαπωνίας υφίσταται σημαντικές αλλαγές, με την έλλειψη εργατικού δυναμικού, την ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα των διαδικασιών παραγωγής και την ανάγκη για πιο ευέλικτα συστήματα παραγωγής να αποτελούν πλέον βασικές προκλήσεις», εξηγεί σε ανακοίνωσή της η ιαπωνική μάρκα.

«Η Mitsubishi Motors δεσμεύεται να δημιουργήσει νέα αξία συνεργαζόμενη με ένα ευρύ φάσμα εταίρων, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις μελλοντικές προκλήσεις. Από την πλευρά της, η Highlanders επιδιώκει να συμβάλει στην επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό μέσω ανθρωποειδών ρομπότ και προηγμένων τεχνολογιών ρομποτικής, με στόχο την υλοποίηση μιας κοινωνίας όπου άνθρωποι και ρομπότ συνεργάζονται απρόσκοπτα. Μέσω της συνεργασίας αυτής, οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να δημιουργήσουν νέα αξία στη μεταποίηση και να ενισχύσουν τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», προσθέτει.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Jiji Press