Morgan Midsummer Coupe: Όνειρο θερινής νυκτός

Με ρετρό αναφορές και την υπογραφή του Pininfarina, η Morgan συνδυάζει ξύλο στην κατασκευή και κινητήρα BMW, σε μια πρόταση που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Η Morgan μας έχει συνηθίσει σε μοναδικές κατασκευές, που διακρίνονται για τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα και την έντονη προσωπικότητά τους. Κάτι που αναντίρρητα ισχύει και στο νέο Midsummer Coupe, με την κουπέ αισθητική και τις ρετρό γραμμές. Αυτές για τις οποίες φρόντισε, με κάθε σεβασμό στο παρελθόν της φίρμας, το στούντιο Pininfarina.

Η βρετανική εταιρεία είχε μια μεγάλη αποχή από ανάλογες κατασκευές, που αγγίζει τα 10 χρόνια και σίγουρα είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο κλίμα προσμονής για κάτι νέο. Ακολουθώντας τις παραδοσιακές γραμμές που χαρακτηρίζουν τις κατασκευές της Morgan, το μοντέλο διακρίνεται για τα έντονα φτερά του, το μακρύ και στενό καπό του, τα στρογγυλά φώτα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, για την κεκλιμένη, στο τελείωμά της, οροφή.

Φυσικά, όπως παραδοσιακά συμβαίνει με τα μοντέλα της βρετανικής εταιρείας, δεν ακολουθεί την… οδό της μαζικής παραγωγής. Το αντίθετο μάλιστα, αφού το συγκεκριμένο μοντέλο θα είναι για λίγους. Θα κατασκευαστούν μόλις 10 αυτοκίνητα, από τα οποία θα διατεθούν τα 9, με το ένα να μένει στην εταιρεία προς επίδειξη.

Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται μια νέα πλατφόρμα CXV, η οποία σύμφωνα με την εταιρεία προσφέρει 10% αυξημένη ακαμψία σε σχέση με τον προηγούμενη. Πέρα όμως από τη ρετρό αισθητική και τη χρήση ξύλου για την κατασκευή του, χρησιμοποιείται και σύγχρονη τεχνολογία, με ψηφιακές σαρώσεις και ευρεία χρήση αλουμινίου. Ως αποτέλεσμα, το Midsummer ζυγίζει 1.200 κιλά.

Για την κίνηση φροντίζει ένας 6κύλινδρος κινητήρας της BMW με απόδοση 400 ίππων, που συνεργάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8 σχέσεων.

Παρόμοια είναι η λογική που ακολουθείται στη σχεδίαση του εσωτερικού. Το ξύλο κυριαρχεί δίνοντας έναν τόνο διαφορετικό, που παραπέμπει σε πολυτελές σκάφος. Το δέρμα ντύνει πολλές από τις επιφάνειες της καμπίνας, ενώ το αλουμίνιο δίνει μια πιο σπορ αισθητική. Η απουσία μεγάλων οθονών και η υιοθέτηση αναλογικών οργάνων είναι μια συνειδητή κίνηση από την Morgan, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο μίνιμαλ αποτελέσματος.

Για μία ακόμη φορά, η Morgan καταφέρνει να ξεχωρίσει με ένα αυτοκίνητο που δεν ακολουθεί τις κυρίαρχες τάσεις της εποχής. Παραμένοντας πιστή στη δική της φιλοσοφία, προσφέρει μια ιδιαίτερη πρόταση που απευθύνεται σε περιορισμένο κοινό. Αυτό, βέβαια, αντανακλάται και στην τιμή του, η οποία διαμορφώνεται περίπου στις 230.000 ευρώ.