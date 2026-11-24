Το Der Spiegel αποκαλύπτει πως οι γερμανικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να επιβάλουν διόδια με χρέωση ανά χιλιόμετρο στην Autobahn.

Για δεκαετίες ολόκληρες, η Autobahn αποτελεί έναν επίγειο παράδεισο για τους λάτρεις της οδήγησης σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο συνδυασμός της απουσίας ορίων ταχύτητας στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου με την δωρεάν χρήση ενός τεράστιου και άρτιου οδικού συστήματος – του μεγαλύτερου στην Ευρώπη – δημιούργησε έναν θρύλο γύρω από την οδηγική κουλτούρα της Γερμανίας.

Ωστόσο, αυτή η χρυσή εποχή φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος της, καθώς τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν δραματικά και το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων επανέρχεται στο προσκήνιο.

Τελειώνουν τα χρήματα για τη σωστή συντήρηση του δικτύου

Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη συντήρηση των υποδομών της. Το κόστος για τις απαραίτητες επισκευές του οδοστρώματος, τον εκσυγχρονισμό των γεφυρών που χρειάζονται συντήρηση και επισκευή καθώς και την επέκταση των λωρίδων κυκλοφορίας, αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς.

Το υφιστάμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποδεικνύεται πλέον ανεπαρκές για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, δημιουργώντας ένα τεράστιο δημοσιονομικό κενό.

Οι ειδικοί προτείνουν την επιβολή διοδίων

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, το οποίο επικαλείται έκθεση που εκπονήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία PD για λογαριασμό των γερμανικών αρχών, η εισαγωγή διοδίων προκρίνεται ως η πιο ρεαλιστική επιλογή. Οι συντάκτες του εγγράφου ανέλυσαν διεξοδικά τις δυνατότητες χρηματοδότησης της Autobahn GmbH (είναι η κρατική εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των γερμανικών αυτοκινητοδρόμων) και τα συμπεράσματα της μελέτης δεν είναι αισιόδοξα.

Η ανάλυση χτυπά καμπανάκι κινδύνου, προειδοποιώντας ότι τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα θα εμφανιστούν το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2034, ακόμη και στο σενάριο που η Autobahn GmbH καταφέρει να δανειστεί το ποσό των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μπροστά σε αυτό το οικονομικό αδιέξοδο, μία από τις βασικές λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί είναι η επιβολή διοδίων στα επιβατικά αυτοκίνητα. Μάλιστα, η πρόταση αυτή έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα επιβαρύνουν σημαντικά τους οδηγούς.

Αντί για την πληρωμή ενός σταθερού ποσού που θα επιτρέπει την απεριόριστη κυκλοφορία σε ολόκληρο το δίκτυο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως συμβαίνει στη Αυστρία ή την Τσεχία, οι συντάκτες της έκθεσης εισηγούνται την εγκατάσταση συστήματος διοδίων με χρέωση ανά διανυόμενο χιλιόμετρο. Ένα τέτοιο μοντέλο λέγεται πως θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για τον προϋπολογισμό των οδηγών.

Η ενδεχόμενη εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος δεν αποτελεί απλώς μια εσωτερική γερμανική υπόθεση, αλλά θα επηρεάσει άμεσα εκατομμύρια οδηγούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Λόγω της κομβικής γεωγραφικής θέσης της χώρας, οι γερμανικοί αυτοκινητόδρομοι δεν εξυπηρετούν μόνο όσους ταξιδεύουν προς το Βερολίνο, τη Δρέσδη ή το Αμβούργο, αλλά αποτελούν ζωτικής σημασίας οδικούς άξονες διέλευσης.

Χιλιάδες ταξιδιώτες και επαγγελματίες που κατευθύνονται προς την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης διέρχονται καθημερινά από το γερμανικό δίκτυο, γεγονός που σημαίνει ότι η επιβάρυνση θα έχει πανευρωπαϊκό αντίκτυπο.

Διαβάστε ακόμη: Άπιαστο το Dacia των 15.950 ευρώ – Είναι το Νο1 σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη

Προς το παρόν, βέβαια, η ιδέα παραμένει σε επίπεδο προτάσεων από τους εμπειρογνώμονες και δεν αποτελεί επίσημο σχέδιο νόμου. Άλλωστε, η πολιτική ηγεσία εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γνωρίζοντας το τεράστιο πολιτικό κόστος που συνεπάγεται.