Μπαταρία ηλεκτρικού έπαθε βλάβη μετά από 300.000 χλμ. – Ζήτησαν στον ιδιοκτήτη 55.000 ευρώ για να την αλλάξουν

Τι γίνεται όταν η μπαταρία ενός ηλεκτρικού παθαίνει βλάβη και η αντικατάστασή της είναι η μόνη λύση; Το ποσό που απαιτείται είναι ιδιαίτερα δυσθεώρητο.
Η μετάβαση στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα συνοδεύεται αναπόφευκτα από ερωτήματα, επιφυλάξεις και, ενίοτε, ακραία περιστατικά που τροφοδοτούν τη συζήτηση γύρω από το κόστος συντήρησης των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.
Πρόσφατα, η είδηση ενός ιδιοκτήτη Mercedes EQS 450+ που κλήθηκε να πληρώσει 55.000 ευρώ για αλλαγή μπαταρίας έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας εύλογο σοκ.
Όταν η επισκευή του ηλεκτρικού κοστίζει όσο ένα ολόκληρο αυτοκίνητο
Σύμφωνα με το περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας, μια Mercedes EQS 450+ με 300.000 χιλιόμετρα παρουσίασε βλάβη στη συστοιχία των μπαταριών της. Η εγγύηση του κατασκευαστή (8 έτη ή 160.000 χλμ.) είχε παρέλθει προ πολλού και για αυτό, το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο συνεργείο στην Κροατία.
Η διάγνωση ήταν ότι πολλαπλές κυψέλες είχαν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά και, επειδή η μπαταρία πρώτης γενιάς της κινεζικής CATL δεν επέτρεπε τη μεμονωμένη επισκευή ή αντικατάσταση των επιμέρους δομικών μονάδων της, η μόνη τεχνικά αποδεκτή λύση από την κατασκευάστρια εταιρεία ήταν η καθολική αντικατάσταση της μπαταρίας.
Εδώ όμως η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς η Mercedes δεν παράγει πλέον τις μπαταρίες με τις οποίες ενσωμάτωνε η πρώτης γενιάς EQS. Ως εκ τούτου, η μόνη διαθέσιμη επιλογή ήταν η τοποθέτηση μιας μεταχειρισμένης (refurbished) μπαταρίας, με το κόστος να κυμαίνεται μεταξύ 45.000 και 55.000 ευρώ. Για ένα αυτοκίνητο με 300.000 χιλιόμετρα, η εμπορική αξία του οποίου έχει ήδη μειωθεί σημαντικά, μια τέτοια δαπάνη είναι ομολογουμένως υψηλή.
Μάλιστα, το ίδιο το συνεργείο εκτίμησε ότι το πραγματικό κόστος των ίδιων των κυψελών δεν ξεπερνά τα 12.000 ευρώ, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτει τη μονάδα ελέγχου και τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα.
Σπάνιες οι αντικαταστάσεις των μπαταριών στα καινούργια ηλεκτρικά
Το παραπάνω περιστατικό είναι σπάνιο ειδικά για ένα μοντέλο Mercedes. Μια εκτενής μελέτη της αμερικανικής εταιρείας αναλύσεων Recurrent, η οποία βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα από περισσότερα από 30.000 ηλεκτρικά οχήματα, ανατρέπει τις παλιές προκαταλήψεις και δείχνει ότι οι σύγχρονοι συσσωρευτές είναι πολύ πιο ανθεκτικοί από ό,τι πίστευουν οι περισσότεροι.
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Σύμφωνα με τα ευρήματα, αν εξαιρεθούν οι μαζικές ανακλήσεις λόγω εργοστασιακών αστοχιών, το συνολικό ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που χρειάστηκαν πραγματική αντικατάσταση μπαταρίας περιορίζεται μόλις στο 4% στο σύνολο των ετών που μελετήθηκαν. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο, ωστόσο, είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας ανάλογα με το έτος κατασκευής.
Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν πριν από το 2016, το ποσοστό αντικατάστασης έφτανε το 8,5%. Στα μοντέλα της περιόδου 2017-2021, το νούμερο αυτό έπεσε κατακόρυφα στο 2%, ενώ για τα οχήματα παραγωγής από το 2022 και μετά, η ανάγκη αντικατάστασης της μπαταρίας περιορίζεται στο εντυπωσιακό 0,3%.
Πηγή: AutoPlus.fr