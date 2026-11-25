Αν γίνει πραγματικότητα, θα ανοίξει ένας νέος δρόμος για την αναβάθμιση παλαιότερων αυτοκινήτων βενζίνης και diesel, χωρίς να απαιτείται η αντικατάστασή τους με ένα καινούργιο υβριδικό όχημα.

Ένα σημαντικό βήμα προς τη δυνατότητα μετατροπής των συμβατικών αυτοκινήτων βενζίνης και diesel σε υβριδικά πραγματοποιείται στην Ιταλία.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της χώρας προωθεί νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις έγκρισης και εγκατάστασης υβριδικών συστημάτων σε οχήματα που κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ιταλία κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο του σχετικού διατάγματος, το οποίο αφορά μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, επιβατικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα και βαρέα οχήματα, σύμφωνα με το quattroruote.com.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, η δυνατότητα μετατροπής αφορά οχήματα με προδιαγραφές εκπομπών Euro 5 και νεότερες, δηλαδή και Euro 6, τα οποία έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι μήνες από την πρώτη τους ταξινόμηση.

Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί αποκλειστικά με βενζίνη ή diesel.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται τα οχήματα ιστορικού και συλλεκτικού ενδιαφέροντος, καθώς και όσα έχουν ήδη υποστεί μετατροπές με εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική διαμόρφωση του κατασκευαστή, όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση συστήματος υγραερίου.

Δύο διαφορετικοί τύποι υβριδικής μετατροπής

Το σχέδιο προβλέπει δύο κατηγορίες συστημάτων υβριδοποίησης: εκείνα που δεν απαιτούν εξωτερική φόρτιση και τα plug-in υβριδικά συστήματα.

Και στις δύο περιπτώσεις, το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά στην κίνηση του οχήματος. Ειδικότερα, θα πρέπει να προσφέρει αύξηση της ροπής τουλάχιστον κατά 5% σε συγκεκριμένο εύρος στροφών του κινητήρα, χωρίς να αυξάνεται η μέγιστη εγκεκριμένη ισχύς του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μετά τη μετατροπή οι εκπομπές ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερες από εκείνες που είχαν μετρηθεί πριν από την εγκατάσταση του συστήματος.

Αυτό σημαίνει ότι η μετατροπή δεν θα αλλάζει την περιβαλλοντική κατηγορία του οχήματος. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο Euro 5 θα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται Euro 5 και μετά την υβριδοποίησή του.

Ειδικά κιτ με έγκριση για κάθε τύπο αυτοκινήτου

Η μετατροπή, φυσικά, δεν θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένους επισκευαστές. Οι κατασκευαστές των κιτ θα πρέπει να υποβάλλουν στο ιταλικό υπουργείο Μεταφορών τον απαραίτητο τεχνικό φάκελο, να πραγματοποιούν δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό όχημα και να διασφαλίζουν ότι η παραγωγή των συστημάτων συμμορφώνεται με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Τα κιτ θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα για τους αντίστοιχους τύπους και τα μοντέλα οχημάτων, ενώ το πρόσθετο βάρος που θα προκύπτει από την εγκατάστασή τους θα πρέπει να βρίσκεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων του αυτοκινήτου.

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Σε περιπτώσεις όπου η μετατροπή επηρεάζει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος, το μέγιστο βάρος ρυμούλκησης ή τα μέγιστα φορτία στους άξονες, θα απαιτείται επιπλέον έγκριση από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Μάλιστα, το νέο πλαίσιο επιτρέπει να μειωθεί το διαθέσιμο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου εξαιτίας του πρόσθετου εξοπλισμού. Αυτό ενδέχεται να έχει συνέπειες είτε στον αριθμό των επιβατών που μπορούν να μεταφέρονται είτε στο βάρος των αποσκευών και του υπόλοιπου φορτίου.

Παράλληλα, θα είναι δυνατή η αναγνώριση συστημάτων που έχουν ήδη εγκριθεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον διαπιστωθεί ότι προσφέρουν ισοδύναμο ή υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των χρηστών.

Η εγκατάσταση θα γίνεται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία

Η τοποθέτηση των συστημάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από συνεργεία που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή του αντίστοιχου κιτ.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το συνεργείο θα είναι υποχρεωμένο να εκδίδει βεβαίωση ορθής εγκατάστασης, η οποία θα πιστοποιεί ότι η μετατροπή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Στη συνέχεια, το όχημα θα περνά από τεχνικό έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία Μηχανοκίνησης της Ιταλίας (Motorizzazione), όπου θα πραγματοποιείται η προβλεπόμενη επιθεώρηση και δοκιμή. Εφόσον όλα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις, θα ενημερώνεται και η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Πότε θα ξεκινήσουν οι μετατροπές;

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής διαδικασίας έγκρισης του σχεδίου διατάγματος. Η σχετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2027.

Μέχρι τότε, η Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν το σχέδιο και να διατυπώσουν παρατηρήσεις ή αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τη συμβατότητά του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις ή αφού ενσωματωθούν οι απαραίτητες αλλαγές, το ιταλικό υπουργείο Μεταφορών θα μπορεί να εγκρίνει το διάταγμα. Αυτό θα τεθεί σε ισχύ τη 15η ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Με βάση το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το πράσινο φως για την έναρξη των διαδικασιών έγκρισης των συστημάτων από τους κατασκευαστές τοποθετείται χρονικά την άνοιξη του 2027.

Ωστόσο, παραμένουν δύο σημαντικά ερωτήματα: πόσο θα κοστίζει η μετατροπή ενός συμβατικού αυτοκινήτου σε υβριδικό και πόσο γρήγορα θα διατεθούν στην αγορά τα πρώτα εγκεκριμένα κιτ. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες ούτε για το κόστος ούτε για τη διαθεσιμότητά τους.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το σχέδιο εφαρμοστεί όπως προβλέπεται, θα ανοίξει ένας νέος δρόμος για την αναβάθμιση παλαιότερων αυτοκινήτων βενζίνης και diesel, χωρίς να απαιτείται η αντικατάστασή τους με ένα καινούργιο υβριδικό όχημα.