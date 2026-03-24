Μπορούν τα στενά του Ορμούζ να επιταχύνουν την ηλεκτροκίνηση;

H απότομη αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν ωθεί τους εταιρικούς στόλους πιο γρήγορα προς τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πολύ πιο ανθεκτικά στις τιμολογιακές κρίσεις.

Πριν από τον τρέχοντα πόλεμο στο Ιράν, το αργό πετρέλαιο Brent κόστιζε περίπου 65 δολάρια το βαρέλι.

Στις αρχές Μαρτίου, όταν το Ιράν απέκλεισε τα στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου ρέει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης (καθώς και το 25% του LNG), η τιμή ενός βαρελιού αργού πετρελαίου είχε εκτοξευθεί πάνω από τα 100 δολάρια, με κορυφές περίπου 125 δολαρίων. Η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ στις αντλίες σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε επίσης δραστικά.

Το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται για τις εταιρείες με μεγάλους στόλους, ειδικά στον τομέα της εφοδιαστικής και των παραδόσεων με πολλά χιλιόμετρα, όπου τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν συνήθως μεταξύ 20% και 30% όλων των λειτουργικών εξόδων.

Όταν οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύονται, οι εταιρικοί στόλοι πληρώνουν μια δυσανάλογα υψηλή τιμή. Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η T&E υπολόγισε ότι η σύγκρουση στο Ιράν πλήττει ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο πέντε φορές περισσότερο από ένα BEV (αμιγώς ηλεκτρικό).

Σύμφωνα με την T&E, το καύσιμο για το μέσο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) κοστίζει 14,20€ ανά 100 χλμ., επιπλέον 3,80 € που αποδίδονται άμεσα στη σύγκρουση.

Εν τω μεταξύ, η χρέωση ενός ισοδύναμου BEV κοστίζει 6,50€ ανά 100 χλμ. Αυτό είναι 0,70€ επιπλέον, επειδή οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνονται περίπου 12% λόγω του υψηλότερου κόστους παραγωγής φυσικού αερίου. Παρά όλα αυτά, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ λιγότερο ασταθείς από αυτές του αργού πετρελαίου. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυξήσεων δείχνει ότι οι οδηγοί θερμικών αυτοκινήτων πλήττονται πέντε φορές περισσότερο από τους οδηγούς αμιγώς ηλεκτρικών από την τρέχουσα πετρελαϊκή κρίση.

Για τα αυτοκίνητα με μεγάλη χιλιομετρική απόδοση, που διανύουν μεταξύ 30.000 και 40.000 χλμ. ετησίως, η διαφορά πολλαπλασιάζεται. Η T&E υπολογίζει επιπλέον 89 ευρώ ανά μήνα ανά εταιρικό θερμικό αυτοκίνητο, έναντι μόλις 16 ευρώ για το αντίστοιχο ηλεκτρικό. Εφαρμόστε αυτή τη διαφορά σε έναν στόλο 100 οχημάτων και έχετε 7.300 ευρώ σε επιπλέον κόστος, που μπορεί να αποφευχθεί κάθε μήνα.

«Οι οδηγοί βενζίνης δέχονται σφυροκοπήματα στην αντλία κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε μια πετρελαϊκή κρίση», λέει ο Lucien Mathieu, διευθυντής αυτοκινήτων της T&E. «Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι το καλύτερο στοίχημα για να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά. Ένας Τραμπ ή ένας Αγιατολάχ μπορούν να ελέγξουν τις ροές πετρελαίου, αλλά δεν μπορούν να ελέγξουν τον άνεμο και τον ήλιο».

Οι εταιρικοί στόλοι έχουν μεγάλη σημασία για την ηλεκτροκίνηση, επειδή κυριαρχούν στις αγορές νέων οχημάτων στην Ευρώπη (ως και 60% των ταξινομήσεων σε ορισμένες αγορές), λειτουργώντας ως ο κύριος αγωγός για οικονομικά προσιτά μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα αργότερα.

Σύμφωνα με την T&E, οι ισχυρότερες τάσεις ηλεκτροκίνησης του στόλου θα μπορούσαν να προσφέρουν επιπλέον 3,6 εκατομμύρια μεταχειρισμένα BEV στην αγορά μεταχειρισμένων ως το 2035, αποφεύγοντας παράλληλα την εισαγωγή 2,2 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τώρα έως τότε, εξοικονομώντας στην ΕΕ περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο τρέχων στόλος αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της ΕΕ εμπόδισε την εισαγωγή 46 εκατομμυρίων βαρελιών μόνο το 2025, αποφεύγοντας μια δαπάνη 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο υπόλοιπος στόλος θερμικών αυτοκινήτων της ΕΕ απαίτησε την εισαγωγή 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών με κόστος 67 δισεκατομμυρίων ευρώ πέρυσι.

Θα μπορούσε το κλείσιμο του στενών του Ορμούζ να επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση του εταιρικού στόλου; Μέχρι στιγμής, κανένας μεγάλος φορέας δεν έχει επισημάνει το Ορμούζ ως τον λόγο για την παραγγελία επιπλέον BEV, αλλά η κρίση μαίνεται εδώ και λίγες εβδομάδες και οι προμήθειες προχωρούν με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα από αυτή.