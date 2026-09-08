Musk: Όλα τα αυτοκίνητα θα έχουν Starlink στο μέλλον

Το Starlink είναι ένα παγκόσμιο δορυφορικό δίκτυο ευρυζωνικού ίντερνετ που αναπτύχθηκε από τη SpaceX.

Ο CEO της Tesla, Elon Musk, δήλωσε ότι τα τερματικά διαδικτύου Starlink θα είναι στο μέλλον διαθέσιμα σε κάθε αυτοκίνητο, καθώς το δορυφορικό σύστημα θα βοηθήσει στη διαχείριση του αυξανόμενου όγκου διαδικτυακής κίνησης που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Το Starlink θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα αυτοκίνητα στο μέλλον. Είναι ο μόνος τρόπος για να παρέχεται εξαιρετικά υψηλή ευρυζωνικότητα σε δισεκατομμύρια οχήματα», ανέφερε ο Musk.

O Musk συνέδεσε την ανάπτυξη του δικτύου με την αναμενόμενη αύξηση της διαδικτυακής κίνησης που θα δημιουργείται από πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents). Ο Musk υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα ξεπεράσει σημαντικά τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, ενώ το Starlink θα είναι το μόνο σύστημα που θα μπορεί να υποστηρίξει την αντίστοιχη αύξηση στις απαιτήσεις για ευρυζωνική συνδεσιμότητα.

Το Starlink είναι ένα παγκόσμιο δορυφορικό δίκτυο ευρυζωνικού ίντερνετ που αναπτύχθηκε από τη SpaceX, την εταιρεία που ανήκει στον Μusk.

Το σύστημα λειτουργεί μέσω χιλιάδων δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η καθυστέρηση της σύνδεσης είναι περίπου 25 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Το πρώτο ρομποταξί με Starlink

Εν τω μεταξύ, η Tesla παρουσίασε το πρώτο robotaxi με ενσωματωμένη δορυφορική επικοινωνία Starlink.

Η κατασκευάστρια εταιρεία αυτόνομων ηλεκτρικών ταξί ανακοίνωσε επίσημα την ενσωμάτωση του Starlink στο Cybercab. Σε ανάρτησή της, η Tesla έδειξε πώς θα είναι το αυτοκίνητο με τη δορυφορική κεραία. Δεν θα ξεχωρίζει ιδιαίτερα στον δρόμο, καθώς η κεραία είναι κρυμμένη σε μια σχεδόν ανεπαίσθητη ορθογώνια υποδοχή στο πίσω μέρος.