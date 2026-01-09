Νέα Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: Αεροδυναμική αρμονία σε κόκκινο

Η νέα ειδική έκδοση είναι εμπνευσμένη από τον κόσμο της ιστιοπλοΐας και εξοπλίζεται με ένα πλήρες αεροδυναμικό πακέτο.

Η Alfa Romeo δεν απουσίαζε από το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παρουσιάζοντας τη νέα Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, τον πρώτο καρπό της συνεργασίας με την ιταλική ομάδα ιστιοπλοΐας Luna Rossa.

Το μοντέλο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της BOTTEGAFUORISERIE, του νέου δημιουργικού πυρήνα της Stellantis, ο οποίος ενώνει την αριστεία των Alfa Romeo και Maserati δίνοντας έμφαση στην εξατομίκευση και τις υψηλές επιδόσεις.

Η Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa θα παραχθεί σε μόλις 10 κομμάτια (όλα έχουν πουληθεί), ενώ σύμφωνα με την ιταλική μάρκα, αποτελεί την πιο ακραία εκδοχή της Giulia Quadrifoglio που έχει υπάρξει ποτέ -χάρη σε μια σειρά τεχνικών παρεμβάσεων και σε ένα ειδικό κιτ αεροδυναμικών στοιχείων από ανθρακονήματα.

Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Cassino και στη συνέχεια… μεταμορφώνεται μέσω μιας χειροποίητης διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει και την επιλογή Ιταλών συνεργατών «που εξειδικεύονται στην κορυφαία ποιότητα και στην καινοτόμο κατεργασία», όπως προσθέτει η Alfa Romeo.

Αεροδυναμική αρμονία

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο ο εμβληματικός V6 2.9 λίτρων twin-turbo 520 ίππων, σε συνδυασμό με μηχανικό μπλοκέ διαφορικό – λύση που βελτιστοποιεί τη μεταφορά ροπής, αυξάνοντας τη σταθερότητα, την ευελιξία και την ταχύτητα διέλευσης από τις στροφές.

Για την Alfa Romeo, το μυστικό των εξαιρετικών επιδόσεων αυτής της ειδικής έκδοσης είναι το νέο πακέτο αεροδυναμικής από ανθρακονήματα, επιτρέποντας στο μοντέλο να παράγει περίπου 140 κιλά κάθετης δύναμης στα 300 χλμ./ώρα, φτάνοντας σε τιμή περίπου πέντε φορές υψηλότερη από την έκδοση παραγωγής.

Η αεροδυναμική σύνθεση περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- διακριτικά πτερύγια στον προφυλακτήρα, μαρσπιέ από ανθρακονήματα στο πλαϊνό μέρος, αλλά και μια εντυπωσιακή «διπλή» αεροτομή στο πίσω μέρος.

Η αισθητική της ειδικής σειράς είναι εμπνευσμένη από το χρώμα του σκάφους Luna Rossa AC75 που συμμετείχε στο 37ο America’s Cup στη Βαρκελώνη το 2024. Το αμάξωμα είναι βαμμένο στο χέρι με ιριδίζον χρώμα, με κόκκινες λεπτομέρειες πάνω από τα μαρσπιέ, όπου φιλοξενείται η επιγραφή “Luna Rossa”.

Τα σύμβολα της Alfa Romeo εμφανίζονται για πρώτη φορά σε κόκκινο φόντο, οι ζάντες 19 ιντσών έχουν επαναβαφεί, επίσης, σε κόκκινη απόχρωση, ενώ η οροφή και τα καλύμματα των καθρεφτών είναι από ανθρακόνημα, αποτυπώνοντας τον πολυτελή και σπορ χαρακτήρα της νέας ειδικής σειράς Giulia Luna Rossa. Τέλος, ορισμένες από τις 10 μονάδες διαθέτουν δίχρωμη βαφή που τονίζει την αντίθεση μεταξύ της μεταλλικής απόχρωσης και των κόκκινων λεπτομερειών.

Το εσωτερικό συνεχίζει την αισθητική αφήγηση της ομάδας Luna Rossa και περιλαμβάνει νέα καθίσματα Sparco με αποκλειστική επένδυση εμπνευσμένη από τα υλικά και τα γραφικά των σωσιβίων (Personal Flotation Devices) που χρησιμοποιεί το πλήρωμα του σκάφους.