Νέα αναβολή στην παρουσίαση του Roadster από την Tesla

Mόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αποκάλυψη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση θα μεταφερθεί κατά δύο εβδομάδες, στις 15 Οκτωβρίου, λόγω ανησυχιών για τις καιρικές συνθήκες.

Η Tesla ανέβαλε για ακόμη μία φορά την παρουσίαση του πολυαναμενόμενου supercar Roadster, λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στο Τέξας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Tesla είχε ανακοινώσει ότι η τελική έκδοση του Roadster θα παρουσιαζόταν την 1η Οκτωβρίου, σχεδόν εννέα χρόνια μετά την αποκάλυψη του πρωτοτύπου και έξι χρόνια μετά την αρχικά προγραμματισμένη έναρξη πωλήσεών του.

Ωστόσο, μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αποκάλυψη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση θα μεταφερθεί κατά δύο εβδομάδες, στις 15 Οκτωβρίου, λόγω ανησυχιών για τις καιρικές συνθήκες.

«Παρακολουθούμε στενά τον καιρό σε συνεργασία με τοπικούς μετεωρολόγους, αλλά, δεδομένων των σοβαρών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται και επειδή η συγκεκριμένη εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε εξωτερικό χώρο, πήραμε τη δύσκολη απόφαση να την επαναπρογραμματίσουμε», ανέφερε η Tesla σε ανάρτησή της στο X.

Η εκδήλωση της παρουσίασης είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Waco του Τέξας, όπου είχε διατυπωθεί η εκτίμηση ότι η ομώνυμη λίμνη Waco θα μπορούσε να αποτελέσει το σκηνικό για την πολυσυζητημένη δυνατότητα του Roadster να αιωρείται ή να κινείται επιπλέοντας πάνω από υδάτινες επιφάνειες. Η επιβεβαίωση από την Tesla ότι η παρουσίαση «μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε εξωτερικό χώρο» φαίνεται να ενισχύει αυτή την εκτίμηση.

Η Tesla δεν έχει επιβεβαιώσει αν θα διατηρήσει την αρχική τοποθεσία για την επαναπρογραμματισμένη παρουσίαση, ούτε έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος ή την ακριβή μορφή της εκδήλωσης.

Η εταιρεία είχε προσκαλέσει τους κατόχους κρατήσεων για το Roadster, σε προσκλήσεις που δεν μπορούσαν να μεταβιβαστούν, χωρίς όμως να έχει ανακοινώσει ποτέ πόσες παραγγελίες έχει δεχθεί για το αυτοκίνητο.

Η δεύτερη γενιά του Roadster, διάδοχος του πρώτου αυτοκινήτου της Tesla, είχε αρχικά σχεδιαστεί ως ανοιχτό 2+2 με επιτάχυνση 0-96 χλμ/ώρα σε 1,9 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα άνω των 402 χλμ/ώρα και αυτονομία 998 χιλιομέτρων.

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις ξεπερνούσαν εκείνες όλων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων παραγωγής όταν παρουσιάστηκε το πρωτότυπο το 2017 και εξακολουθούν να ξεπερνούν τις δυνατότητες των περισσότερων ηλεκτρικών μοντέλων ακόμη και σήμερα.

Η προηγούμενη ανακοίνωση για την παρουσίαση της 1ης Οκτωβρίου συνοδευόταν από το σύνθημα «Go for launch», μια φράση που παραπέμπει στους προαιρετικούς πυραυλοκινητήρες τους οποίους ο Elon Musk έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι θα επέτρεπαν στο Roadster να επιταχύνει από στάση στα 96 χλμ/ώρα σε μόλις 1,1 δευτερόλεπτα -σχεδόν δύο φορές ταχύτερα από ένα μονοθέσιο της Formula 1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα καθυστέρηση δύο εβδομάδων σημαίνει πως το Roadster θα παρουσιαστεί πλέον περισσότερο από μία εβδομάδα μετά το Jaguar Type 01, ένα αντίστοιχου χαρακτήρα και εξίσου πολυαναμενόμενο κορυφαίο ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο αρχικά η Tesla επρόκειτο να προλάβει στην παρουσίασή του.

Η Tesla δεν έκανε καμία αναφορά στην παρουσίαση της Jaguar όταν ανακοίνωσε ότι θα αποκαλύψει το Roadster τον ίδιο μήνα. Ωστόσο, ο Musk έχει ασκήσει έντονη κριτική στην επανεκκίνηση της Jaguar, ρωτώντας τη βρετανική μάρκα στο X: «Πουλάτε αυτοκίνητα;», απαντώντας στη διαφημιστική καμπάνια «Copy Nothing» της εταιρείας από το 2024.

Ούτε ο ίδιος ούτε η Tesla έχουν υποστηρίξει, πάντως, ότι η αρχική ημερομηνία της 1ης Οκτωβρίου επιλέχθηκε σκόπιμα, ώστε να επισκιάσει την παρουσίαση της βρετανικής μάρκας.