Νέα Bentley Flying Spur: Ωδή στη χειροποίητη πολυτέλεια

Το νέο κεφάλαιο του πολυτελούς τετράθυρου σηματοδοτεί και την επιστροφή της έκδοσης Flying Spur S που αποδίδει 680 ίππους.

Η Bentley παρουσιάζει το νέο κεφάλαιο της Flying Spur, η οποία επανατοποθετείται στον αυτοκινητικό χάρτη με ανανεωμένη σχεδίαση, προηγμένα υβριδικά συστήματα V8 και νέες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Το τετράθυρο μοντέλο θα διατίθεται στις εκδόσεις Flying Spur, Azure, S, Speed και Mulliner, ικανοποιώντας κάθε «θέλω».

Για πρώτη φορά από το 1962, ένα τετράθυρο μοντέλο της Bentley υιοθετεί μονά εμπρός φωτιστικά σώματα, στοιχείο που σηματοδοτεί μια νέα σχεδιαστική κατεύθυνση για τη Flying Spur και την ευθυγραμμίζει αισθητικά με την τέταρτη γενιά της οικογένειας Continental GT.

Τα νέα εμπρός φωτιστικά σώματα ακολουθούν τη σχεδιαστική λογική “focused eye”, με οβάλ σχήμα και έντονα καθορισμένη άνω γραμμή, προσδίδοντας στη Flying Spur μια πιο σύγχρονη, καθαρή και αποφασιστική έκφραση, όπως αναφέρει η μάρκα.

Στο πλάι, η σχεδίαση ακολουθεί μια πιο καθαρή και εκλεπτυσμένη προσέγγιση, με το λογότυπο να μεταφέρεται πίσω από τον εμπρός τροχό. Στο πίσω μέρος, η θύρα αποσκευών ακολουθεί νέα σχεδιαστικά πρότυπα, με ρευστές επιφάνειες, νέα φωτιστικά σώματα και πλαίσιο πινακίδας βαμμένο στο χρώμα του αμαξώματος. Ειδικότερα, τα νέα πίσω φωτιστικά σώματα αποδίδουν με μεγαλύτερη καθαρότητα το χαρακτηριστικό φωτεινό μοτίβο “B” της Bentley, ενισχύοντας τη νυχτερινή ταυτότητα του μοντέλου.

Flying Spur S: Η μεγάλη επιστροφή

Η νέα εποχή της Flying Spur φέρνει μαζί της και την έκδοση S, η οποία επιστρέφει απευθυνόμενη σε όσους αναζητούν πιο έντονη οδηγική εμπλοκή, κορυφαία δυναμική συμπεριφορά και πιο σπορ χαρακτήρα.

Με ισχύ 680 ίππων και 930 Nm ροπής από τον V8 κινητήρα, αποτελεί την ισχυρότερη και ταχύτερη Flying Spur S που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Η συγκεκριμένη ισχύς αντιστοιχεί σε αύξηση 130 PS σε σχέση με την προηγούμενη Flying Spur S. Η επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 307 χλμ./ώρα.

Το μοντέλο φέρει το Bentley Performance Active Chassis που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ενεργή τετρακίνηση, αμορτισέρ δύο βαλβίδων, torque vectoring, νέα γενιά λογισμικού ελέγχου ευστάθειας και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.

Νέα δεδομένα στην εξατομίκευση και χειροποίητη πολυτέλεια

Το μοντέλο προσφέρεται με πέντε διαφορετικές επιλογές καθισμάτων, με κάθε κάθισμα να απαιτεί περίπου 12 ώρες εξειδικευμένης εργασίας. «Μέσα από fluted ή quilted ένθετα, κορυφαία υλικά επένδυσης και προσεγμένη λεπτομέρεια, η καμπίνα της νέας Flying Spur αποτυπώνει τον ιδιαίτερο συνδυασμό δεξιοτεχνίας, άνεσης και εξατομίκευσης που χαρακτηρίζει τη μάρκα», επισημαίνει η Bentley.

Η νέα Bentley Flying Spur είναι ήδη διαθέσιμη προς παραγγελία, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το τέταρτο τρίμηνο του 2026.