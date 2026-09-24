Νέα Bentley Torcal: Η πρώτη ηλεκτρική Βentley αποδίδει 888 ίππους

Η πρώτη ηλεκτρική Bentley στην 107ετή ιστορία της μάρκας ονομάζεται Torcal, αποδίδει έως και 888 ίππους και προσφέρει αυτονομία 600 χιλιομέτρων.

Η Bentley παρουσίασε τη νέα Torcal, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην 107ετή ιστορία της, πάνω στο οποίο θα βασιστούν πολλά από τα επόμενα μοντέλα της μάρκας.

Η σχεδίαση του μήκους 5 μέτρων SUV βασίζεται σε τέσσερις άξονες: το μακρύ μεταξόνιο σε συνδυασμό με τους κοντούς προβόλους, τη φωτιζόμενη μάσκα και τα φωτιστικά σώματα που παραπέμπουν στην Continental T, τις καθαρές επιφάνειες και τις ανάγλυφες λεπτομέρειες όπου δεσπόζει το μοτίβο διαμαντιού.

Όσον αφορά το πίσω μέρος, αυτό είναι εμπενυσμένο από το πρωτότυπο EXP 15.

Αυτονομία έως 600 χιλιόμετρα

Πηγή ισχύος του αυτοκινήτου είναι δύο ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη (έναν σε κάθε άξονα) και μια μπαταρία με καθαρή χωρητικότητα 113 kWh. Η συνολική αυτονομία φτάνει τα 600 χιλιόμετρα, ενώ η δυνατότητα ταχυφόρτισης με 400 kW επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 10% στο 80% σε λιγότερο από 20 λεπτά, προσθέτοντας 161 χιλιόμετρα αυτονομίας σε 7 λεπτά. Η μπαταρία καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων.

Η Torcal λανσάρεται σε δύο εκδόσεις: τη βασική Core και την υψηλών επιδόσεων S. Η βασική έκδοση αποδίδει 821 ίππους και 1.194 Nm ροπής, επιταχύνοντας από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 3,4 δευτερόλεπτα με τελική ταχύτητα 250 χλμ./ώρα.

Η έκδοση Torcal S αποδίδει 888 ίππους και 1.350 Nm ροπής με ενεργοποιημένο το Launch Control, επιτυγχάνοντας τα 0-100 χλμ./ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα και ξεχωρίζει από την Core χάρη στα μαύρα διακοσμητικά στοιχεία, τα σκούρα πίσω φώτα, τον διαχύτη, τα σπορ μαρσπιέ, τις κόκκινες δαγκάνες φρένων, καθώς και στο εσωτερικό με επενδύσεις Piano Black, τα σπορ πεντάλ και τις ειδικές ραφές.

Με ενεργή ανάρτηση και τετραδιεύθυνση

Η Torcal γίνεται η πρώτη Bentley που εξοπλίζεται με πλήρως ενεργή ανάρτηση με προσαρμοζόμενα αμορτισέρ δύο βαλβίδων. Η ευελιξία ενισχύεται από το στάνταρ σύστημα τετραδιεύθυνσης, το οποίο στρέφει τους πίσω τροχούς έως και 5 μοίρες, μειώνοντας τον κύκλο στροφής στα 11,1 μέτρα, ενώ όταν χρειαστεί να σταματήσει, την ευθύνη έχουν δίσκοι 420 χλστ. εμπρός και 370 χλστ. πίσω. Προαιρετικά, το αυτοκίνητο μπορεί να εξοπλιστεί με κεραμικούς δίσκους (Carbon Silicon Carbide) 440 χλστ. εμπρός και 410 χλστ. πίσω.

Πολυτέλεια στην καμπίνα

Η καμπίνα της Torcal ενσωματώνει οθόνες OLED, οθόνη Head-Up επαυξημένης πραγματικότητας, σύστημα αναγνώρισης προσώπου για τη φόρτωση προφίλ χρήστη και δυνατότητα μετατροπής του smartphone σε ψηφιακό κλειδί. Τα καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση 16 κατευθύνσεων, θέρμανση, αερισμό και σύστημα μασάζ.

Η οροφή διαθέτει μεταβαλλόμενης διαφάνειας κρύσταλλο Frosted Diamond, ενώ όσον αφορά τον ήχο, το σύστημα Bentley Dynamic Symphony αναπαράγει μια συνθετική μουσική βασισμένη σε ηχογραφήσεις φυσικών οργάνων που αλλάζει ανάλογα με την κίνηση του οχήματος. Το ηχοσύστημα προσφέρεται σε βασική έκδοση 620W με 16 ηχεία, καθώς και σε προαιρετική έκδοση Naim 1.780W με 28 ηχεία και τεχνολογία Dolby Atmos 7.1.