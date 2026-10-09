Νέα BMW iX4: Coupe SUV με έως 612 ίππους και 828 χλμ. αυτονομία

Η BMW iX4 είναι το νέο Sports Utility Vehicle με coupé αμάξωμα της βαυαρικής φίρμας, το οποίο εντυπωσιάζει τόσο με την τεχνολογία που φέρει όσο και με τα αποδοτικά του αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα.

Η BMW προχωρά στην επίσημη αποκάλυψη της νέας iX4, ενός αμιγώς ηλεκτρικού SUV coupé που βασίζεται στην αρχιτεκτονική Neue Klasse. Το νέο μοντέλο πραγματοποίησε την πανευρωπαϊκή του πρεμιέρα στην έκθεση Auto Athina 2026, δίνοντας στο κοινό την πρώτη ευκαιρία να δει από κοντά την τεχνολογική και σχεδιαστική εξέλιξη της γερμανικής μάρκας.

Η εμπορική της πορεία ξεκινά τον Μάρτιο του 2027.

Η σιλουέτα της BMW iX4 καθορίζεται από την κεκλιμένη γραμμή της οροφής, το μακρύ μεταξόνιο και τους κοντούς προβόλους. Στο εμπρός μέρος δεσπόζει η νέα μάσκα της Neue Klasse, όπου τα παραδοσιακά «νεφρά» της BMW και οι διπλοί προβολείς ενοποιούνται σε μια ενιαία επιφάνεια. Στην κορυφαία έκδοση M60 xDrive, το εμπρός μέρος διαφοροποιείται μέσω του μαύρου πλαισίου μάσκας M Shadowline και των κίτρινων φωτιστικών σωμάτων M Yellow, εμπνευσμένων από τους αγώνες ταχύτητας.

Στο πίσω μέρος, οι καθαρές γραμμές συνδυάζονται με μια αεροτομή στην οποία είναι ενσωματωμένο το φως των φρένων, ενώ η έκδοση M60 εξοπλίζεται με ειδικά σχεδιασμένη αεροτομή M και μαύρο διαχύτη. Τα λεπτά, οριζόντια πίσω φώτα παραπέμπουν στο γνώριμο σχήμα L των παλαιότερων μοντέλων της μάρκας και είναι ενσωματωμένα στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Το πακέτο M Sport ανήκει στον βασικό εξοπλισμό της iX4, περιλαμβάνοντας ζάντες ελαφρού κράματος 20 ιντσών και φρένα M Sport με μπλε δαγκάνες, ενώ η έκδοση M60 xDrive διαθέτει τροχούς 21 ιντσών. Προαιρετικά προσφέρονται ζάντες 22 ιντσών.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης η πανοραμική ηλιοροφή, καθώς και το πακέτο φωτισμού BMW Iconic Glow με προσαρμοζόμενους προβολείς Adaptive Headlights και τη λειτουργία BMW Selective Beam (βασικός εξοπλισμός στην M60 xDrive, προαιρετικός στις υπόλοιπες). Η παλέτα χρωμάτων αποτελείται από εννέα χρώματα, ενώ στη συνέχεια θα προστεθούν τρεις ματ αποχρώσεις Frozen και επιλογές BMW Individual.

Πρωταγωνιστεί το BMW Panoramic iDrive

Στην καμπίνα, η αρχιτεκτονική Neue Klasse προσφέρει, σύμφωνα με τη μάρκα, αυξημένο χώρο για τα πόδια και τα κεφάλια των πίσω επιβατών, παρά τη χαμηλή γραμμή της οροφής. Διατίθενται επτά διαφορετικοί συνδυασμοί υλικών και χρωμάτων για τη διαμόρφωση του εσωτερικού.

Το ψηφιακό περιβάλλον βασίζεται στο σύστημα BMW Panoramic iDrive με λογισμικό BMW Operating System X. Η αρχιτεκτονική αυτή ενοποιεί τέσσερις επιφάνειες: το BMW Panoramic Vision, το 3D Head-Up Display, την κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών και το σπορ τιμόνι με διακόπτες τεχνολογίας shy-tech.

Στην M60 xDrive, το τιμόνι M Sport φέρει σήμανση της ευθείας πορείας και paddles αλλαγής ταχυτήτων, ενώ παράλληλα, τα My Modes επιτρέπουν την προσαρμογή του ήχου, του φωτισμού, των οθονών και της απόδοσης και το πακέτο BMW Digital Premium προσφέρει εξειδικευμένες εφαρμογές M.

Τα στάνταρ ηλεκτρικά σπορ καθίσματα διαθέτουν λειτουργία μνήμης και το σύστημα Travel & Comfort, ενώ η M60 xDrive εξοπλίζεται με καθίσματα M Sport ηλεκτρικής ρύθμισης δέκα κατευθύνσεων. Η πλάτη του πίσω καθίσματος αναδιπλώνεται κατά 40:20:40 και έχει δυνατότητα προαιρετικής θέρμανσης. Ο ηχητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει βασικό σύστημα 7 ηχείων (205 watt) ή το προαιρετικό σύστημα Harman Kardon 13 ηχείων (430 watt) με τεχνολογία Dolby Atmos, το οποίο είναι στάνταρ στην έκδοση M60.

Αρχή με δύο ηλεκτρικά σύνολα

Η νέα BMW iX4 ενσωματώνει την έκτη γενιά τεχνολογίας BMW eDrive (Gen6). Κατά την έναρξη των παραγγελιών, το μοντέλο θα διατεθεί σε δύο τετρακίνητες εκδόσεις με έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο σε κάθε άξονα.

Η εισαγωγική iX4 40 xDrive αποδίδει ισχύ 275 kW (374 hp) και ροπή 520 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,6 δευτερόλεπτα και αυτονομία έως 638 χιλιόμετρα.

Επόμενο βήμα είναι η έκδοση iX4 50 xDrive που διαθέτει συνδυαστική ισχύ 345 kW (469 hp) και ροπή 645 Nm. Η διαδικασία 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 4,9 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 210 km/h. Η μπαταρία υψηλής τάσης έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 108,7 kWh, εξασφαλίζοντας αυτονομία έως 828 χιλιόμετρα. Με μέγιστη ισχύ ταχυφόρτισης 400 kW, η μπαταρία μπορεί να προσθέσει 387 χιλιόμετρα αυτονομίας σε χρόνο δέκα λεπτών.

Στην κορυφή η M60 xDrive

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η BMW iX4 M60 xDrive, η οποία θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία από τον Ιανουάριο του 2027. Με συνολική ισχύ 450 kW (612 hp) και ροπή 875 Nm, η M60 xDrive επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα, φτάνοντας την ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα των 240 χλμ./ώρα.

Η αυτονομία της φτάνει έως τα 777 χιλιόμετρα. Στον βασικό εξοπλισμό της M60 xDrive περιλαμβάνεται η ανάρτηση Adaptive M με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, σπορ σύστημα διεύθυνσης μεταβλητού λόγου, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό M στον πίσω άξονα και τα εξειδικευμένα προγράμματα οδήγησης M Sport και M Sport Plus.