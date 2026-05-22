Νέα BMW Σειρά 1: Πισωκίνητη και με 322 ηλεκτρικούς ίππους

Παρά τις υψηλές εμπορικές πτήσεις του υφιστάμενου μοντέλου, η BMW έχει ήδη στα σκαριά τη νέα Σειρά 1, η οποία θα διατίθεται τόσο ως ηλεκτρική όσο και με θερμική καρδιά.

Η συντριπτική πλειονότητα των κατασκευαστών θυσιάζει τα μικρά hatchback μοντέλα στον βωμό των SUV, αλλά ορισμένα αυτοκίνητα έχουν πολύ ισχυρό αποτύπωμα προκειμένου να απομακρυνθούν από τους προϊόντικούς καταλόγους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η BMW Σειρά 1, η οποία το 2028 αναμένεται να περάσει στη νέα της γενιά, με στόχο να συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες των Βαυαρών, συνδράμοντας στην κερδοφορία τους.

Όπως αναφέρει το βρετανικό Autocar, η νέα γενιά του εισαγωγικού μοντέλου στην γκάμα της BMW θα συνεχίσει να διατίθεται με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά θα προσφέρεται και αμιγώς ηλεκτρική επιλογή, ικανοποιώντας τους φίλους της «πράσινης» κινητικότητας.

Υπό την πιθανή ονομασία “i1”, ο μηδενικών εκπομπών ρύπων εκπρόσωπος της γκάμας θα βασίζεται σε μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για ηλεκτρικά μοντέλα και θα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην κίνηση στους πίσω τροχούς, ενώ οι θερμικές εκδόσεις θα συνεχίσουν να αξιοποιούν την αρχιτεκτονική UKL2 του σημερινού μοντέλου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η θερμική γκάμα θα περιλαμβάνει τον ίδιο τρικύλινδρο 1.500άρη κινητήρα βενζίνης και τον τετρακύλινδρο των 2.000 κ.εκ. όπως σήμερα, ενώ θα προσφέρεται και μια plug-in υβριδική έκδοση.

Το ηλεκτρικό μοντέλο πιθανότατα θα μοιράζεται σχεδόν όλα τα μηχανικά του μέρη με την επερχόμενη i3, αλλά με τις απαραίτητες επεμβάσεις ώστε να έχει μια… λογική τιμή. Θα ενσωματώνεται ένας ηλεκτροκινητήρας στους πίσω τροχούς, ο οποίος στην ισχυρότερη εκδοχή της νέας Σειράς 1 θα αποδίδει 322 ίππους.

Στόχος της εταιρείας από το Μόναχο είναι να εξασφαλιστεί υψηλή αυτονομία, αν και οι φίλοι της μάρκας δεν πρέπει να περιμένουν τα… 900 χλμ. της i3. Με την i3, ωστόσο, θα μοιράζεται τη φιλοσοφία “Neue Klasse”, τόσο στον σχεδιασμό της σιλουέτας του μοντέλου όσο και της καμπίνας του, η οποία θα ακολουθεί μια έντονα ψηφιακή κατεύθυνση.

Ο εσωτερικός διάκοσμος θα ορίζεται από το Panoramic iDrive οθόνη 43,3 ιντσών που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του παρμπρίζ, πλαισιωμένη από μια κεντρική οθόνη αφής 17,9 ιντσών, ενώ ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης, το μοντέλο θα βασίζεται σε ιδιαίτερα προηγμένο λογισμικό που με την αρωγή της τεχνητής νοημοσύνης θα θέτει νέα δεδομένα στην επικοινωνία μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Οι φωτογραφίες είναι από τη σημερινή BMW Σειρά 1.