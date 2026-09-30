Νέα BMW Σειρά 3: Το έπος συνεχίζεται

Η όγδοη γενιά του περίφημου μοντέλου των Βαυαρών θα διαχωρίζεται πια στην ηλεκτρική i3 και την θερμική 3αρα, με κοινό στοιχείο μία νέα φιλοσοφία σχεδίασης, κατασκευής και οδηγικού αποτυπώματος.

Για περισσότερο από πέντε δεκαετίες, η Σειρά 3 της BMW ταυτίστηκε με την οδηγική απόλαυση, απόρροια ενός σπορ χαρακτήρα και μιας διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης. Η πρώτη 3αρα βγήκε από το εργοστάσιο του Μονάχου το 1975, θέτοντας τα θεμέλια μιας θρυλικής πορείας γύρω από το πιο επιτυχημένο μοντέλο της εταιρείας, με 18 εκ. πωλήσεων παγκοσμίως.

Με την Neue Klasse η BMW περνάει σε μία νέα εποχή, η οποία δεν αφορά απλά μία νέα τεχνολογική πλατφόρμα, αλλά σε έναν ριζικό επαναπροσδιορισμό της φιλοσοφίας σχεδίασης και κατασκευής, όπως και του περίφημου Freude am fahren (η χαρά της οδήγησης), που καθορίζει αυτή την 8η γενιά της 3αρας.

Τον πρώτο λόγο είχε η i3 που έκανε το επίσημο ντεμπούτο της τον περασμένο Μάρτιο. Να σημειώσουμε εδώ την νέα στρατηγική ονοματοδοσίας, όπου τα ηλεκτρικά μοντέλα φέρουν στην αρχή το γράμμα i, το οποίο καταργείται πλέον από τις θερμικές εκδόσεις.

Σήμερα, τα φώτα πέφτουν επάνω στα θερμικά αδελφάκια της i3, που υλοποιούν την δέσμευση της BMW για συνέχιση μιας πολυενεργειακής στρατηγικής. Προς το παρόν, σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι 2λιτρες τετρακύλινδρες: 318 και 320 με 156 και 211 ίππους αντίστοιχα, καθώς και η κορυφαία Μ350 xDrive των 443 ίππων, όλες με υποβοήθηση από ένα 48V mild hybrid σύστημα, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει και η plug in υβριδική εκδοχή.

Σε ότι αφορά στην Μ350, αποτελεί στην ουσία, τον προθάλαμο για την είσοδο στα μοντέλα Μ, τα οποία θα συνεχίσουν να έχουν βενζινοκίνητες παραλλαγές. Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι η αρχική έκδοση της απερχόμενης Μ3 απέδιδε 480 ίππους, όταν ο 3λιτρος εν σειρά εξακύλινδρος κινητήρας της M350 xDrive αποδίδει 443 ίππους, χάρη στην χρησιμοποίηση νέων τουρμπίνων.

Η 2,5 όγκων σιλουέτα

Η i3 που προηγήθηκε έδωσε το σχεδιαστικό στίγμα, που ήταν δεδομένο ότι θα ακολουθούσε και η θερμική 3αρα. Μπορεί τα δύο παρακλάδια της γκάμας σε αυτή την 8η γενιά να διαφέρουν τελείως σε ότι αφορά τα συστήματα κίνησης, οι διαφορές όμως σε σχεδίαση και διαστάσεις είναι μικρές.

Σε σχέση με την απερχόμενη G20, η νέα γενιά είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, με φαρδύτερα μετατρόχια και μακρύτερο μεταξόνιο. Μεταξύ τους όμως τα μοντέλα της νέας γενιάς, έχουν μικρές αλλά ουσιαστικές διαφορές, με την ηλεκτρική παραλλαγή να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη προκειμένου να φιλοξενήσει την μπαταρία.

Σε ότι αφορά στο μήκος/πλάτος/ύψος/μεταξόνιο, η i3 φθάνει στα 4.760/1.865/1.480/2.897 χλστ., όταν η θερμική αδελφή της βρίσκεται στα 4.765/1.850/1.455/2.860 χλστ. αντίστοιχα, με την i3 να υστερεί ελαφρά στον χώρο αποσκευών με 420 λτ., έναντι 450 λτ. της θερμικής.

Η εξωτερική εμφάνιση της νέας 3αρας διατηρεί το DNA των Βαυαρών με την χαρακτηριστική σιλουέτα των 2,5 όγκων, ενσωματώνοντας παράλληλα μια άκρως μινιμαλιστική προσέγγιση.

Όπως και στην iX3, έτσι και εδώ, ο led φωτισμός σχηματοποιεί τα περίφημα νεφρά, τελείως διαφορετικά όμως από την κάθετη λογική που έχουν στην SUV αδελφή της. Αυτά, έχουν έναν οριζόντιο προσανατολισμό, καθώς εκτείνονται εντός των δύο τμημάτων του οριζόντιου περιγράμματος των προβολέων, με τις χαρακτηριστικές διπλές κάθετες φωτιστικές μονάδες να βρίσκονται στα άκρα.

Οι εκδόσεις Μ, όπως η Μ350 κι η i3 Μ60, θα διαθέτουν ένα δικό τους αποκλειστικό χαρακτηριστικό, που θα είναι τα κίτρινα φώτα (M Yellow Lights), αποτείνοντας έτσι ένα φόρο τιμής στις περίφημες αγωνιστικές κατασκευές της εταιρείας.

Οι φουσκωμένοι θόλοι των τροχών, τονίζονται από τα ανάγλυφα μαρσπιέ, οι λεπτές κολώνες αναδεικνύουν τις γυάλινες επιφάνειες, τα χερούλια είναι αναδυόμενα, ενώ το περίφημο hofmeister knick στην βάση της πίσω κολόνας δίνει περισσότερη ένταση στο σφηνοειδές προφίλ.

Μία λεπτομέρεια που δεν αντιλαμβάνεσαι με την πρώτη ματιά, είναι η σχεδόν ενιαία κλίση καπό και παρμπρίζ στο πίσω μέρος. Εκεί βρίσκονται τα μακρόστενα οριζόντια φώτα, τα οποία τονίζουν το κεντρικά τοποθετημένο σήμα.

Για την i3 θα είναι διαθέσιμοι τροχοί 19-21 ιντσών, όταν οι θερμικές παραλλαγές θα φορούν τροχούς 18-20 ιντσών. Προαιρετικά θα προσφέρονται τα πακέτα M Sport και M Sport Pro, τα οποία θα προσθέτουν μία σειρά σπορτίφ αισθητικών στοιχείων.

Το «πανοραμικό» εσωτερικό

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο εσωτερικό έχει το επαναστατικό panoramic iDrive, που βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία: το panoramic vision (αυτή η μακρόστενη λωρίδα αντανακλαστικής προβολής που καλύπτει ολόκληρη την βάση του παρμπρίζ), την κεντρική οθόνη των 17,9 ιντσών, το 3D head up display και το τιμόνι με τις επιφάνειες ελέγχου.

Στο panoramic vision οι πιο σημαντικές πληροφορίες οδήγησης προβάλλονται απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, πάνω από το τιμόνι. Ο οδηγός μπορεί να εξατομικεύσει το περιεχόμενο στο κέντρο και τη δεξιά πλευρά της προβολής μέσω της κεντρικής οθόνης.

Ξεχωρίζει επίσης το νέο τιμόνι με τις πολυλειτουργικές επιφάνειες, όπου τα μπράτσα πλέον βρίσκονται στις θέσεις 12 και 6. Αυτές οι πολυλειτουργικές επιφάνειες ελέγχου είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τη φιλοσοφία shy-tech, όπου τα μπουτόν φωτίζονται μόνο όταν μια λειτουργία είναι διαθέσιμη ή ενεργή. Στις θερμικές εκδόσεις θα είναι στάνταρ τα pαddles αλλαγής σχέσεων.

Τον συντονισμό όλων των λειτουργιών έχει αναλάβει το εξελιγμένο από την BMW, Operating System X, το οποίο συνδυάζει προηγμένες δυνατότητες εξατομίκευσης, έξυπνα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, πολυάριθμες ψηφιακές λειτουργίες και ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα μέσω του My BMW App.

H τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς

Στην βάση της ηλεκτροκίνησης που έφερε η Neue Klasse για την i3, βρίσκεται μία νέα πλατφόρμα που λειτουργεί σε κύκλωμα 800V και υιοθετεί την 6η γενιά των συστημάτων eDrive της BMW.

Οι πρώτες ηλεκτρικές εκδόσεις που παρουσιάστηκαν είναι η i3 50 xDrive των 469 ίππων με αυτονομία 910 χλμ. και η i3 40 xDrive των 374 ίππων με αυτονομία 710 χλμ. Μέσα στην επόμενη χρονιά θα παρουσιαστεί η i3 M60 xDrive M Performance, που αποτελεί και τον προπομπό της πρώτης ηλεκτρικής (τετρακινητήριας!) Μ3 που θα ακολουθήσει.

Και οι δύο αυτές αρχικές εκδόσεις, είναι τετρακίνητες με σύστημα κίνησης που αποτελείται από δύο κινητήρες, όπου στον εμπρός άξονα βρίσκεται ένα δευτερεύων μοτέρ τεχνολογίας ASM, ενώ στο πίσω μέρος βρίσκεται ένα ισχυρότερο μοτέρ τεχνολογίας EESM, που αποτελεί και την βασική κινητήρια μονάδα.

Η τεχνολογία EESM στο πίσω μοτέρ, προσφέρει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας, καθώς η ισχύς του ηλεκτρικά διεγερμένου μαγνητικού πεδίου του ρότορα μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια, ενώ διατηρεί σταθερή απόδοση ισχύος ακόμη και στις υψηλές στροφές. Ο μετατροπέας ενσωματώνει κύκλωμα 800V και ημιαγωγούς καρβιδίου πυριτίου (SiC) με βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα.

Ραχοκοκαλιά του συστήματος- (κυριολεκτικά, μιας και η μπαταρία συναρμολογείται πλέον απευθείας στο κάτω τμήμα του ανοικτού αμαξώματος, αποτελώντας στην ουσία το δάπεδο του οχήματος ως δομικού στοιχείου της νέας αρχιτεκτονικής), είναι ένας νέος συσσωρευτής 108,7 kWh που βασίζεται στις εξελιγμένες από την BMW, κυλινδρικές κυψέλες προσφέροντας μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα.

Ο κεντρικός εγκέφαλος της νέας μπαταρίας, είναι το επονομαζόμενο Energy Master, που εξελίχθηκε εσωτερικά από την BMW, λειτουργώντας ως μία έξυπνη διεπαφή για την παροχή ισχύος υψηλής και χαμηλής τάσης, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία της μπαταρίας υψηλής τάσης.

Με μέγιστη ισχύ DC φόρτισης 400 kW στην i3 50 και 300 kW στην i3 40, η αναπλήρωση της αυτονομίας κατά 423 χλμ. θα διαρκεί μόλις 10 λεπτά (337 χλμ. είναι η αντίστοιχη επίδοση της i3 40), ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης.

Η καρδιά της οδηγικής απόλαυσης

Η νέα i3 είναι ένα Software Defined Vehicle, όπου πέρα από το λογισμικό υπάρχει μία νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, βασισμένη σε τέσσερις ισχυρούς υπολογιστές (Superbrains), όπου καθένας είναι υπεύθυνος για έναν ξεχωριστό τομέα: αυτόνομη οδήγηση, έλεγχο λειτουργιών infotainment, εμπειρία χρήστη και φυσικά την δυναμική οδήγηση.

Για την επικοινωνία των κεντρικών αυτών μονάδων, δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό «νευρικό σύστημα», με ειδική πλεξούδα καλωδίωσης και νέες ψηφιακές ηλεκτρονικές ασφάλειες (smart eFuses) αντικαθιστούν τις κλασικές, προσφέροντας έξυπνες λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης.

Ως ένας από τους τέσσερις «υπερεγκεφάλους», το Heart of Joy αναλαμβάνει τη διαχείριση του συστήματος μετάδοσης κίνησης και της δυναμικής οδήγησης. Αυτή η υψηλής απόδοσης μονάδα είναι υπεύθυνη για το σύστημα μετάδοσης, τα φρένα, την ανάκτηση ενέργειας και τις επιμέρους λειτουργίες του συστήματος διεύθυνσης.

Η μονάδα Heart of Joy, συνεργάζεται με το λογισμικό BMW Dynamic Performance Control, υπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους της δυναμικής οδήγησης με ένα νέο επίπεδο ταχύτητας και ακρίβειας, που υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες και συγκινήσεις, αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό των ηλεκτρικών δυνατοτήτων της νέας αρχιτεκτονικής .

Μία παραλλαγή αυτής της στοιβάδας ηλεκτρονικών συστημάτων, θα χρησιμοποιείται στις θερμικές εκδόσεις της 3αρας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα αντίστοιχο επίπεδο οδηγικού αποτελέσματος.

Από εκεί και πέρα η νέα 3αρα διαθέτει ένα νέο πλαίσιο με φαρδύτερα μετατρόχια και μακρύτερο μεταξόνιο, έναντι του απερχόμενου μοντέλου. Η ανάρτηση με γόνατα διπλών συνδέσμων εμπρός και πολλαπλών συνδέσμων πίσω, θα μπορεί να συνδυαστεί προαιρετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της απόσβεσης.

Το τελευταίο θα είναι στάνταρ στις εκδόσεις Μ Performance, όπως η θερμική Μ350 xDrive, η οποία εκτός από το σύστημα τετρακίνησης, θα διαθέτει το σπορ σύστημα διεύθυνσης, το Μ Sport μπλοκέ διαφορικό και τα M Sport φρένα, με «κερασάκι» την λειτουργία Drift Moment (όπου η M350 θα γίνεται αμιγώς πισωκίνητη για εντυπωσιακές πλαγιολισθήσεις).

Η νέα σειρά 3 της BMW προσφέρει επίσης μία πλούσια γκάμα συστημάτων υποβοήθησης, με δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2. Το εξελιγμένο Motorway Assistant επιτρέπει την hand free οδήγηση με ταχύτητα έως 130 χλμ./ώρα, όπου η φιλοσοφία «Symbiotic Drive» ενισχύει την αλληλεπίδραση οδηγού και αυτοκινήτου, με καινοτομίες όπως η αλλαγή λωρίδας μέσω του βλέμματος.

Η έναρξη

Διαφορετική θα είναι η γενέτειρα για κάθε παρακλάδι της γκάμας. Οι ηλεκτρικές 3αρες κατασκευάζονται από τον Αύγουστο στο εργοστάσιο του Μονάχου, ενώ οι θερμικές θα ξεκινήσουν να βγαίνουν από την γραμμή παραγωγής του Dingolfing τον ερχόμενο Νοέμβριο,

Αναφορικά με το κόστος, οι εναρκτήριες τιμές στην αγορά της Γερμανίας έχουν ως εξής: 318 – 49.900 ευρώ, 320 – 54.900 ευρώ, M350 xDrive 89.900 ευρώ, ενώ οι ηλεκτρικές i3 50 xDrive και i3 40 xDrive, ξεκινούν από τα 65.900 και 59.900 ευρώ αντίστοιχα.