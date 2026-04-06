Νέα δεδομένα για το συνολικό κόστος χρήσης αυτοκινήτου στην Ευρώπη

Η Ayvens δημοσίευσε τα αποτελέσματα της δεύτερης έκδοσης του Car Cost Index 2026, μιας ολοκληρωμένης μελέτης που αναλύει το συνολικό κόστος χρήσης (Total Cost of Ownership –TCO) αυτοκινήτων σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Τα φετινά ευρήματα αναδεικνύουν σημαντικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό τοπίο της κινητικότητας, καθώς τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) καθίστανται ολοένα και περισσότερο η πιο οικονομική επιλογή μίσθωσης σε περισσότερες χώρες και κατηγορίες οχημάτων.

Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα τετραετούς λειτουργικής μίσθωσης με ετήσια χιλιομετρική κάλυψη 30.000 χλμ., αξιοποιώντας προσφορές leasing του τέταρτου τριμήνου του 2025. Το συνολικό κόστος χρήσης περιλαμβάνει απόσβεση, τόκους, συντήρηση, επισκευές, ελαστικά, ενέργεια ή καύσιμα, φόρους και ασφάλιση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα κόστους για οδηγούς και επιχειρήσεις.

Στην ελληνική αγορά, τα ηλεκτρικά οχήματα εμφανίζουν χαμηλότερο κόστους σε βασικές κατηγορίες. Στην κατηγορία sub-compact (B & SUV-B), το μέσο μηνιαίο κόστος για ηλεκτρικά οχήματα διαμορφώνεται στα 673 ευρώ, έναντι 641 ευρώ για τα βενζινοκίνητα, με τη διαφορά να μειώνεται, υποδηλώνοντας τη σταδιακή σύγκλιση κόστους. Στην κατηγορία compact (C & SUV-C), τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο οικονομική επιλογή με μέσο μηνιαίο κόστος 744 ευρώ, χαμηλότερο από τα βενζινοκίνητα (794 ευρώ), τα diesel (978 ευρώ) και τα plug-in υβριδικά (962 ευρώ). Στην κατηγορία μεσαίου μεγέθους (D & SUV-D), τα ηλεκτρικά παραμένουν η πιο συμφέρουσα λύση με κόστος 899 ευρώ, έναντι 931 ευρώ για τα diesel, 956 ευρώ για τα plug-in υβριδικά και 974 ευρώ για τα βενζινοκίνητα. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα δεν είναι μόνο βιώσιμη, αλλά και οικονομικά συμφέρουσα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μίσθωση αυτοκινήτου παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Το υψηλότερο μέσο μηνιαίο κόστος καταγράφηκε στην Ελβετία (1.217 ευρώ), ενώ το χαμηλότερο στην Πορτογαλία (774 ευρώ), στο Βέλγιο (781 ευρώ) και στη Ρουμανία (795 ευρώ). Στην Ελλάδα καταγράφεται το τέταρτο χαμηλότερο μέσο μηνιαίο κόστος (811 ευρώ). Η οδήγηση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ήταν πιο οικονομική στην Πορτογαλία (626 ευρώ) και το Βέλγιο (640 ευρώ), ενώ η Ελβετία (1.133 ευρώ) παραμένει μια από τις ακριβότερες χώρες για μίσθωση. Γενικά, τα BEV είναι συνήθως φθηνότερα από αντίστοιχα μοντέλα βενζίνης και diesel στις χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, ενώ σε ορισμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το BMW i4, αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, παρουσιάζει χαμηλότερο συνολικό κόστος χρήσης σε σύγκριση με το BMW Series 3 (βενζίνη) σε 20 από τις 30 ευρωπαϊκές χώρες.