Νέα επένδυση στη Σερβία από την Toyo Tires

Η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής ελαστικών Toyo Tires ετοιμάζει ένα κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στη Σερβία, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στον δήμο της Indjija.

Το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης θα επικεντρωθεί στην εξέλιξη τεχνολογιών επεξεργασίας, περιλαμβανομένων των ελαστικών ενώσεων, των υλικών και του σχεδιασμού σύνθετων υλικών, καθώς και στην αξιολόγηση των πρώτων υλών. Θα χρησιμοποιήσει το πεδίο δοκιμών δίπλα στο εργοστάσιο της Σερβίας για να υποστηρίξει την ανάπτυξη μέσω δοκιμών οχημάτων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τον χρόνο διάθεσης στην αγορά.

Ο Satoru Moriya, διευθυντής, εταιρικός διευθυντής και αντιπρόεδρος στα κεντρικά γραφεία Έρευνας και Ανάπτυξης, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Σερβίας να βελτιώσει την τεχνολογία επεξεργασίας αιχμής από την αρχή και να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό λειτουργικό μοντέλο που συντονίζει τις λειτουργίες Έρευνας και Ανάπτυξης, παραγωγής και πωλήσεων, ενισχύοντας έτσι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της μάρκας Proxes, μεταξύ άλλων. Αναμένουμε ότι αυτό το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης θα χρησιμεύσει ως κεντρικός κόμβος για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, ενισχύοντας την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Toyo Tires μέσω της συνεργασίας με τους ομολόγους της στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Με το άνοιγμα ενός κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης στη Γερμανία το 2019, η Toyo Tires δημιούργησε μια παγκόσμια δομή Έρευνας και Ανάπτυξης παράλληλα με τα τεχνικά κέντρα στην Ιαπωνία και τη Βόρεια Αμερική. Για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στην Ευρώπη, η εταιρεία αποφάσισε να ενοποιήσει τις ευρωπαϊκές λειτουργίες Έρευνας και Ανάπτυξης στη Σερβία, όπου βρίσκονται το εργοστάσιό της και οι δραστηριότητες πωλήσεών της. Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Σερβίας έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2027.