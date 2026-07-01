Νέα επικείμενη συμμαχία Honda και Nissan

Οι δύο ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντισταθούν στην επίθεση των Κινέζων, με τη Renault όμως να παίζει καθοριστικό ρόλο στη συμμαχία.

Σε νέο στάδιο επαφών βρίσκονται οι δύο ιαπωνικοί κολοσσοί της αυτοκινητοβιομηχανίας. Honda και Nissan έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας προκειμένου να δημιουργήσουν μια ισχυρή συμμαχία που θα ορθώσει ανάστημα στην επέλαση των Κινέζων. Οι συνομιλίες έχουν ξεκινήσει αρκετά πριν, μέσα στο 2024, ενώ στις αρχές του 2025 τα όποια πλάνα είχαν για συγχώνευση σταμάτησαν.

Σήμερα, βρίσκονται καλύτερο στάδιο επικοινωνίας, η οποία όπως φαίνεται δεν σταμάτησε ποτέ, παρά την αρχική κατάρρευση των πλάνων. Στόχος είναι η δημιουργία μιας στρατηγικής συνεργασίας, που θα επιτρέψει την ανταλλαγή τεχνολογιών για τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα.

Το μεγάλο πρόβλημα που είχε προκύψει αφορά το πλάνο συγχώνευσης, που δεν φαίνεται να καρποφορεί, καθώς σε αυτή την περίπτωση η Nissan θα έπρεπε να λειτουργεί ως θυγατρική της Honda, κάτι το οποίο δεν αποδέχθηκε. Ένα σχήμα συνεργατικό είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, αφού θα επιτρέψει στις εταιρείες να έχουν την αυτονομία τους και παράλληλα να μειώσουν σημαντικά το κόστος.

Στο μεγάλο πλάνο των δύο εταιρειών είναι η εξέλιξη και δημιουργία μιας ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου που θα διαχειρίζεται τις σημαντικές λειτουργίες των σύγχρονων αυτοκινήτων. Για παράδειγμα θα ελέγχει τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, ενώ θα συμβάλει στην εξέλιξη της αυτόνομης οδήγησης, της συνδεσιμότητας.

Φυσικά αυτή θα πρέπει να ταιριάζει τόσο στα μοντέλα της Honda, όσο και της Nissan, ενώ, πιο μακροπρόθεσμα, μέχρι το τέλος της δεκαετίας αναμένεται να χρησιμοποιηθούν και σε μοντέλα της Mitsubishi. Σημαντικό κομμάτι της συμφωνίας είναι ο επιμερισμός του κόστους εξέλιξης.

Η ανάγκη για συνεργασία προέκυψε μέσα από την αναδιάρθρωση των δύο εταιρειών, που φαίνεται να αντιμετωπίζουν οικονομική πίεση από τη νέα στρατηγική που επιβάλλει η αγορά και θέλει τα ηλεκτρικά μοντέλα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ανεβαίνουν ραγδαία, αυξάνοντας συνεχώς το μερίδιό τους στις παγκόσμιες αγορές, πιέζοντας έτσι τις πιο παραδοσιακές κατασκευάστριες εταιρείες, μεταξύ αυτών και τις Honda και Nissan.

Ωστόσο, με τη Renault να διατηρεί ένα 15% της Nissan και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, αφού αν δεν συμφωνήσει τότε δεν μπορεί να υλοποιηθεί το όποιο πλάνο προγραμματίζουν οι Honda και Nissan.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας Nikkei που επικαλείται πηγές μέσα από τη Nissan, αναφέρεται ότι: «αν η Renault αντιταχθεί σε κάτι που επιθυμούμε να προχωρήσουμε, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην υλοποιηθεί».

Με τη σειρά του ο Toshihiro Mibe έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους μετόχους της Honda, επισημαίνοντας ότι πρέπει να δράσουν γρήγορα, γιατί ο χρόνος πιέζει. «Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια πρέπει να αναπτύξουμε τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να ανταγωνιστούμε τις νέες δυνάμεις της αγοράς. Διαφορετικά, η δραστηριότητά μας στα επιβατικά αυτοκίνητα θα βρεθεί σε δύσκολη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φαίνεται λοιπόν ότι η συνεργασία μεγάλων και παραδοσιακών δυνάμεων της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελεί πλέον μονόδρομο, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι εταιρείες τους.