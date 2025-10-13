Μόλις επτά λεπτά αρκούν ώστε να φορτίσει η μπαταρία του ηλεκτρικού 001 της κινεζικής Zeekr.

Πριν από μερικά χρόνια μια τέτοια εξέλιξη στον κόσμο της παγκόσμιας ηλεκτρικής κινητικότητας ενδεχομένως να έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όχι όμως πια. Πλέον, η κινέζικη Zeekr μπορεί να ισχυρίζεται με… αποδείξεις ότι προσφέρει στην αγορά ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το νέο 001, το οποίο μπορεί να φορτίζει τόσο γρήγορα όσο χρειάζεται για ανεφοδιασμό ένα συμβατικό αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η νεότερη έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού 001 βασίζεται σε μια εξελιγμένη αρχιτεκτονική 900V, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την τεχνολογία της μπαταρίας Golden Brick. Με αυτές τις βελτιώσεις, η Zeekr αναφέρει ότι το 001 μπορεί να φορτίσει από το 10 % έως και το 80 % της μέγιστης δυναμικής του συσσωρευτή ενέργειας σε χρόνο μόλις 7 λεπτών – επίδοση που σίγουρα προκαλεί χαμόγελα στους λάτρεις της ηλεκτροκίνησης, ειδικά για ένα EV με μπαταρία με 95 kWh.

Το νέο 001 εξοπλίζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 912 ίππων, και επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,83 δλ. Το εργοστάσιο αναφέρει επίσης ότι η αυτονομία του οχήματος κυμαίνεται στα 710 χλμ. σύμφωνα με το λιγότερο αυστηρό πρότυπο πιστοποίησης CLTC που εφαρμόζεται σήμερα στην Κίνα. Επιπλέον, υπάρχει και μία ακόμα έκδοση του 001, με μεγαλύτερη μπαταρία με χωρητικότητα 103 kWh. Σε αυτή την περίπτωση, η αυτονομία σκαρφαλώνει στα 762 χλμ., με τη φόρτιση 10‑80 % να ολοκληρώνεται σε 10 λεπτά.

Οι αλλαγές στο ανανεωμένο 001 δεν περιορίζονται στην ισχύ και την μπαταρία. Το εσωτερικό του αυτοκινήτου έχει αναβαθμιστεί σημαντικά διαθέτοντας ακόμα πιο εξελιγμένα συστήματα infotainment και μία εντυπωσιακή πανοραμική γυάλινη οροφή με ενσωματωμένα LED, που θυμίζουν τον πολυτελή φωτισμό οροφής των μοντέλων της Rolls‑Royce.

Η Zeekr έχει ήδη αρχίσει να παραδίδει τα πρώτα 001 στην Κίνα, αν και οι επίσημες τιμές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.