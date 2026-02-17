Νέα Ford Explorer και Capri: Με αυτονομία έως και 627 χλμ.

Οι εκδόσεις Extended Range τροφοδοτούνται με μπαταρίες υψηλής τάσης με χημεία νικελίου-κοβαλτίου-μαγγανίου (NMC) με χωρητικότητα 77 ή 79 kWh.

Τα Explorer και Capri έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετάβαση της Ford στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας στους οδηγούς δύο διαφορετικές προσεγγίσεις – καθεμία με τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα – αλλά κοινό παρονομαστή τη μέγιστη αυτονομία που υπερβαίνει τα 600 χλμ.

Το Ford Explorer είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV με σχεδίαση που έχει επιρροές από την αμερικανική παράδοση της μάρκας, το οποίο προσφέρει πρακτικότητα σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα άνεσης.

Με τη σειρά του, το Ford Capri φέρνει στο σήμερα ένα σημαντικό όνομα του παρελθόντος σε μια σύγχρονη, αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή. Πρόκειται για ένα οικογενειακό crossover με σπορ κουπέ παρουσία, δυναμικές γραμμές και έμφαση σε τεχνολογίες.

Στην γκάμα εκδόσεων των Ford Explorer και Capri η μπαταρία υψηλής τάσης και το σύστημα κίνησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπειρία οδήγησης και την συνολική αποδοτικότητα. Οι εκδόσεις Extended Range τροφοδοτούνται με μπαταρίες υψηλής τάσης με χημεία νικελίου-κοβαλτίου-μαγγανίου (NMC) με χωρητικότητα 77 ή 79 kWh, οι οποίες εξασφαλίζουν αυτονομία έως 602 χλμ. για το Explorer και έως 627 χλμ. για το Capri. Παράλληλα, οι εκδόσεις αυτές διαθέτουν έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 286 PS και ροπή 545 Nm στην πισωκίνητη διαμόρφωση RWD, προσφέροντας δυναμική επιτάχυνση και άμεση απόκριση, ενώ οι τετρακίνητες AWD αυξάνουν την ισχύ στα 340 PS και τη ροπή στα 679 Nm, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο σπορ και ευέλικτη οδηγική εμπειρία.

Παράλληλα, στις εκδόσεις Standard Range των δύο μοντέλων, η Ford προσφέρει τώρα μία νέα μπαταρία με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η οποία εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα επιτρέποντας ταυτόχρονα στους πελάτες να την φορτίζουν τακτικά στο 100% της χωρητικότητάς της, χωρίς να ανησυχούν για τη φθορά της.

Με τη νέα αυτή μπαταρία, οι εκδόσεις Standard Range των δύο μοντέλων προφέρουν σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με πριν, φτάνοντας έως και 444 χλμ. στην περίπτωση του Explorer και έως 464 χλμ. σε εκείνη του Capri με μία φόρτιση. Ταυτόχρονα, η νέα διαμόρφωση στις εκδόσεις Standard Range των Ford Explorer και Capri περιλαμβάνει τώρα έναν ενισχυμένο ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 190 PS και ροπή 350 Nm για ακόμα πιο δυναμική και άμεση απόκριση στην οδήγηση.