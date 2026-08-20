Αυτή είναι η νέα Ford Mustang Dark Horse SC Convertible

H Ford Mustang Dark Horse SC Convertible τροφοδοτείται από κομπρεσοράτο V8 κινητήρα 5,2 λίτρων με ισχύ άνω των 800 ίππων και αποτελεί το ισχυρότερο cabrio που έχει κατασκευάσει η μάρκα με έμβλημα το «μπλε οβάλ».

Η Ford παρουσίασε τη νέα Mustang Dark Horse SC Convertible, μόλις επτά μήνες μετά την παρουσίαση της coupe εκδοχής, φέρνοντας στο προσκήνιο το πιο ισχυρό «ανοιχτό» μοντέλο που έχει κατασκευάσει ποτέ.

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V8 κινητήρας με τουλάχιστον 800 ίππους

Στο μηχανοστάσιο, η συνταγή παραμένει ίδια. Πηγή ισχύος είναι ένας υπερτροφοδοτούμενος V8 κινητήρα 5,2 λίτρων, οποίος αποδίδει 806 ίππους και 894 Nm ροπής, με την κίνηση να στέλνεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.

Οι μηχανικοί της μάρκας, σημειώνεται πως έχουν ρυθμίσει διαφορετικά την ανάρτηση MagneRide, εστιάζοντας αυτήν τη φορά στη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σε πραγματικές συνθήκες πάνω στο δρόμο, παρά στην επίτευξη γρήγορων χρόνων στην πίστα.

Σπορ καμπίνα με ενέσεις πολυτέλειας

Στο εσωτερικό, η Ford επιβεβαίωσε ότι η καμπίνα θα διατίθεται με δύο χρωματικές επιλογές Black Onyx και Space Gray.

Τα δερμάτινα καθίσματα είναι ίδια με αυτά της coupe έκδοσης, ενώ το τεχνολογικό προφίλ περιλαμβάνει και σε αυτήν την περίπτωση ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,4 ιντσών, οθόνη 13,2 ιντσών για το σύστημα infotainment και premium ηχοσύστημα της B&O με 12 ηχεία.

Την εικόνα συμπληρώνουν τα πεντάλ αλουμινίου, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, ο διζωνικός κλιματισμός, οι επενδύσεις από ανθρακονήματα και το σπορ τιμόνι με επίπεδο κάτω μέρος. Στον εξοπλισμό της Mustang Dark Horse SC Convertible περιλαμβάνονται επίσης τροχοί 20 ιντσών και φρένα Brembo.

Οι παραγγελίες για τη νέα Mustang Dark Horse SC Convertible ανοίγουν το φθινόπωρο στις ΗΠΑ, με τις πρώτες παραδόσεις να υπολογίζονται για την άνοιξη του 2027.