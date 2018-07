Νέα γκάμα κινητήρων στα πρότυπα του WLTP για τα μοντέλα Χ της Opel

Η Opel είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή της νόρμας Euro 6d-TEMP, που περιλαμβάνει τον υπολογισμό της κατανάλωσης αλλά κα των εκπομπών ρύπων σε πραγματικές συνθήκες με μετρήσεις σε δημόσιους δρόμους. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία έχει λανσάρει 85 νέους κινητήρες που ήδη πληρούν το μελλοντικό πρότυπο εκπομπών ρύπων. Στο προσκήνιο βρίσκεται η οικογένεια των SUV μοντέλων της, η Opel X-family, με τα Crossland X, Grandland X και Mokka X.

Με τη μετάβαση σε καθεστώς Euro 6d-TEMP, το Crossland X και το μεγαλύτερο συμπαγές SUV της εταιρείας, το Grandland X, φέρνουν μία νέα γενιά κινητήρων 1.5 Diesel στη γκάμα της Opel. Τόσο η κυλινδροκεφαλή, όσο και ο στροφαλοθάλαμος κατασκευάζονται από κράμα αλουμίνιο, ενώ οι τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο ενεργοποιούνται από δύο επικεφαλής εκκεντροφόρους.

Το Crossland X προσφέρει την έκδοση 75 kW/102 hp των υπερτροφοδοτούμενων, τετρακύλινδρων κινητήρων με Start/Stop. Με μηχανικό 6τάχυτο κιβώτιο, η κατανάλωση καυσίμου είναι 4,7 l/100 km στην πόλη, 3,5 l/100 km εκτός πόλης και 4,0 l/100 km με εκπομπές CO 2 105 g/km στο μικτό κύκλο. Η μέγιστη ροπή των 250 Nm αποδίδεται στις 1.750 σ.α.λ.

Opel Crossland X

Το Grandland X προσφέρει την έκδοση 96 kW/130 hp του 1.5 Diesel κινητήρα, με start/stop και τουρμπίνα μεταβλητής γεωμετρίας. Με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, η κατανάλωση καυσίμου είναι 4,7-4,7 στην πόλη l/100 km, 3,9-3,8 εκτός πόλης l/100 km και 4,2-4,1 l/100 km με εκπομπές CO 2 110-108 g/km στο μικτό κύκλο. Η μέγιστη ροπή των 300 Nm αποδίδεται μόλις στις 1.750 σ.α.λ.

Το Grandland X 1.5D διατίθεται επίσης με ένα προηγμένο 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο που προσφέρει όχι μόνον ομαλές αλλαγές αλλά και ανταγωνιστική κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων (4,5-4,4 στην πόλη l/100 km, 4,0-3,9 εκτός πόλης l/100 km και 4,2-4,1 l/100 km με εκπομπές CO 2 109-108 g/km στο μικτό κύκλο).

8 speed gearbox

Για βέλτιστη επεξεργασία καυσαερίων, το σύστημα μείωσης εκπομπών ρύπων, το οποίο περιλαμβάνει έναν οξειδωτικό καταλύτη/φίλτρο NOx, μπεκ ψεκασμού AdBlue, καταλύτη SCR και Φίλτρο Σωματιδίων (DPF), αποτελεί μια ολοκληρωμένη μονάδα που τοποθετείται πολύ κοντά στον κινητήρα. Το φίλτρο NOx λειτουργεί σαν καταλύτης ψυχρών εκκινήσεων, μειώνοντας τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου σε θερμοκρασίες κάτω από το όριο ενεργοποίησης του SCR.

Με τη νέα μονάδα των 1.5L και τον 130 kW/177 hp 2.0 Diesel κινητήρα που υπάρχει ήδη (κατανάλωση καυσίμου στην πόλη 5,3-5,3 l/100 km, εκτός πόλης 4,6-4,5 l/100 km, μικτός κύκλος 4,9-4,8 l/100 km, 128-126 g/km CO 2 ) και μοιράζεται το ίδιο σύστημα μείωσης ρύπων με τον σύνολο των 1.5 λίτρων, οι πελάτες του Grandland X μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο ισχυρούς, αλλά εξαιρετικά φιλικούς προς το περιβάλλον κινητήρες diesel.

Η βασική έκδοση του Grandland X διατίθεται με τον βενζινοκινητήρα 1.2 Direct InjectionTurbo PureTech 96 kW/130 hp. Ο τρικύλινδρος κινητήρας, που έχει αποσπάσει τον τίτλο International Engine of the Year τέσσερις συνεχείς φορές, περιλαμβάνει φίλτρο σωματιδίων βενζίνης -Gasoline Particulate Filter (GPF)- και διατίθεται με 6τάχυτο μηχανικό ή 8ατάχυτο αυτόματο κιβώτιο. Το SUV μπορεί να αναπτύσσει τελική ταχύτητα 188 km/h και να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 10,1 δευτ. (κατανάλωση καυσίμου με μηχανικό κιβώτιο: 6,1 l/100 km στην πόλη, 4,9-4,8 l/100 km εκτός πόλης, 5,3-5,2 l/100 km και 121-120 g/km CO 2 στο μικτό κύκλο, κατανάλωση με αυτόματο: 6,1-6,0 l/100 km στην πόλη, 4,9-4,8 l/100 km εκτός πόλης, 5,3-5,2 l/100 km και 121-119 g/km CO 2 στο μικτό κύκλο).

Opel Grandland X

Mokka X: Γκάμα κινητήρων turbo ξεκινά με τον 120 hp 1.4 Turbo

Για το Mokka X, η μετάβαση σε Euro 6d-TEMP φέρνει μία νέα, ισχυρότερη, βασική κινητήρια μονάδα βενζίνης, που σημαίνει ότι το δημοφιλέστερο SUV της κατηγορίας Β τροφοδοτείται αποκλειστικά με ισχύ κινητήρων turbo.

Ο 88 kW/120 hp 1.4 Turbo με start/stop (κατανάλωση καυσίμου στην πόλη 8,1-8,0 l/100 km, εκτός πόλης 5,7-5,5 l/100 km, στο μικτό κύκλο 6,6-6,4 l/100 km, 151-148 g/km CO 2 ) κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω ενός μηχανικού, 6τάχυτου κιβωτίου και αντικαθιστά τον προηγούμενο, ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.6L 85 kW/115 hp.

Το λανσάρισμα της γκάμας Opel Euro 6d-TEMP αποτελεί τμήμα της δέσμευσης της μάρκας να ηγηθεί της μείωσης εκπομπών ρύπων με τα οχήματά της. Επόμενα βήματα είναι το λανσάρισμα τεσσάρων ηλεκτρικών/plug-in υβριδικών μοντέλων μέχρι το 2020, μεταξύ των οποίων η νέα γενιά Corsa, που επίσης θα διατίθεται ως πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο, και το Grandland X plug-in hybrid. Μέχρι το 2024, η Opel θα γίνει μία πλήρως εξηλεκτρισμένη μάρκα επιβατών οχημάτων, προσφέροντας μία ηλεκτρική έκδοση για κάθε μοντέλο –ως υβριδικό ή ηλεκτρικό όχημα μπαταρίας- παράλληλα με τα μοντέλα που έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Opel Mokka X

Κύκλος WLTP: Πιο ρεαλιστικά δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου

Η συμμόρφωση της Opel με το πρότυπο Euro 6d-TEMP Opel συμπίπτει με την καθιέρωση του Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) για μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων, που ισχύει για όλες τις ταξινομήσεις νέων οχημάτων από τον Σεπτέμβριο.

Όπως ο κύκλος New European Driving Cycle (NEDC), το WLTP είναι μία εργαστηριακή δοκιμή, αλλά ενώ το NEDC προσδιορίζει τις τιμές «στην πόλη, εκτός πόλης και στο μικτό κύκλο» βάσει ενός θεωρητικού προφίλ οδήγησης, το WLTP χρησιμοποιεί «πραγματικά» προφίλ οδήγησης από μία παγκόσμια στατιστική έρευνα. Ο κύκλος οδήγησης WLTP διαιρείται σε τέσσερα τμήματα με διαφορετικές μέσες ταχύτητες: χαμηλή, μεσαία, υψηλή και πολύ υψηλή. Κάθε τμήμα περιέχει διάφορες φάσεις οδήγησης, στάσεις, επιτάχυνση και φρενάρισμα που αντικατοπτρίζουν καθημερινά προφίλ οδήγησης.

Κάθε συνδυασμός κινητήρα/κιβωτίου ενός ορισμένου τύπου οχήματος δοκιμάζεται με τον πιο οικονομικό αλλά και με τον πιο ενεργοβόρο εξοπλισμό. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συγκρίσιμα παγκοσμίως, ενώ οι τιμές NEDC ισχύουν μόνο για την Ευρώπη.

1.5 diesel engine

Real Driving Emissions: Μετρήσεις στο δρόμο αλλά και στο εργαστήριο

Όταν ξεκίνησε η μετάβαση στο WLTP τον Σεπτέμβριο του 2017, το πρότυπο εκπομπών Euro 6c έγινε υποχρεωτικό για έγκριση τύπου νέων τύπων οχημάτων. Τύποι που πληρούν το πρότυπο μετά από επιτυχημένα αποτελέσματα στο Real Driving Emissions test (RDE) λαμβάνουν έγκριση τύπου σύμφωνα με το Euro 6d-TEMP. Το RDE συμπληρώνει το WLTP και μετρά τους ρύπους οχημάτων ενώ κινούνται σε δημόσιους δρόμους.

Το Euro 6c γίνεται υποχρεωτικό για όλα τα νέα ταξινομημένα οχήματα από φέτος το Σεπτέμβριο, ενώ το Euro 6d-TEMP θα ισχύσει για όλες τις νέες ταξινομήσεις από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Το Euro 6d-TEMP έχει παράγοντα συμμόρφωσης NOx 2,1 που είναι το μέγιστο περιθώριο σφάλματος κατά το οποίο τα αυτοκίνητα επιτρέπεται να υπερβούν το όριο Οξειδίων του Αζώτου (NOx) σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης -μέτρηση στο RDE test. Το Euro 6d-TEMP θα αντικατασταθεί από το Euro 6d με παράγοντα συμμόρφωσης NOx 1,0 (συν περιθώριο σφάλματος 0,5) από τον Ιανουάριο του 2020 για νέους τύπους και από τον Ιανουάριο του 2021 για νέες ταξινομήσεις.

Δελτίο Τύπου