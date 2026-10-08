Η Jaguar αποκάλυψε την Type 01, την πιο προηγμένη τεχνολογικά και ισχυρή Jaguar στην ιστορία της μάρκας.

Η Jaguar Type 01 σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας, τολμηρής εποχής για τη βρετανική φίρμα. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο Grand Tourer που σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί, συνδυάζοντας την πλούσια κληρονομιά της μάρκας με το μέλλον της αυτοκίνησης μέσα από μία νέα φιλοσοφία.

Grand Tourer 5,2 μέτρων

Με επιβλητική παρουσία, χαμηλό ύψος 1.403 χλστ. και συνολικό μήκος 5.235 χλστ., η Type 01 ξεχωρίζει για τις καθαρές επιφάνειές της και το μακρύ καπό. Ιδιαίτερο σχεδιαστικό γνώρισμα αποτελεί το εντυπωσιακό «luxury gap» των 898 χλστ. –η απόσταση από το κέντρο του εμπρός άξονα έως την εμπρός πόρτα– που αντιστοιχεί στο 17% του συνολικού μήκους του αμαξώματος.

Η σιλουέτα του οχήματος τελειοποιήθηκε μετά από περισσότερες από 7.000 δοκιμές στη σχεδιαστική σήραγγα, επιτυγχάνοντας συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,23 Cd, γεγονός που την καθιστά την πιο αεροδυναμική Jaguar που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Στο προφίλ, οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και οι χωνευτές χειρολαβές –που αναπτύσσονται ακόμη και όταν καλύπτονται από πάγο πάχους 4 χλστ.– ενισχύουν αισθητική του οχήματος, παράλληλα, οι επιβλητικοί τροχοί 23 ιντσών καταλαμβάνουν περισσότερο από το μισό ύψος του αυτοκινήτου, ενώ στη μάσκα τα ενεργά πτερύγια Active Vanes ανοίγουν μόνο όταν απαιτείται ψύξη του συστήματος κίνησης.

Το εμπρός μέρος υπογράφουν οι λεπτότεροι προβολείς HD LED στην ιστορία της μάρκας, ύψους μόλις 84 χλστ. με 17.000 pixels ο καθένας, ενώ το πίσω μέρος υιοθετεί κρυφά φωτιστικά σώματα που εκτείνονται σε όλο το πλάτος, έχοντας ολοκληρώσει 4.000 ώρες εξέλιξης.

Μίνιμαλ καμπίνα με πολλή τεχνολογία

Στο εσωτερικό, η καμπίνα ορίζεται από μια κεντρική κονσόλα που διατρέχει όλο το μήκος του αυτοκινήτου, χωρίζοντας τον χώρο σε τέσσερις αυτόνομες θέσεις επιβατών. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση 12 θέσεων, θέρμανση, αερισμό και λειτουργία μασάζ, ενώ η πανοραμική γυάλινη οροφή περιλαμβάνει ρυθμιζόμενο ψηφιακό σκίαστρο.

Μπροστά από τον οδηγό δεσπόζει η ενιαία γυάλινη οθόνη OLED 24 ιντσών, η οποία πλαισιώνεται από μια οθόνη 7 ιντσών στυλ smartphone στην κεντρική κονσόλα και μια αντίστοιχη κατακόρυφη οθόνη 7 ιντσών πίσω, για τις λειτουργίες άνεσης των επιβατών.

Ο χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα άνω των 450 λίτρων (που φτάνει τα 1.000 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων 50:50), ενώ υπάρχει και επιπλέον αποθηκευτικός χώρος κάτω από το καπό.

Η πιο ισχυρή Jaguar στην ιστορία

Η βάση της Type 01 στηρίζεται στην ολοκαίνουργια ηλεκτρική αρχιτεκτονική JEA, η οποία αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή ισχύος αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα τριών ηλεκτροκινητήρων –ένας τοποθετημένος στον εμπρός άξονα (260 kW) και δύο ενσωματωμένοι σε ενιαίο περίβλημα στον πίσω άξονα (310 kW έκαστος)– που αποδίδει συνδυαστικά την εκπληκτική ισχύ των 1.030 ίππων και 1.365 Nm ροπής.

Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα, ενώ η ρεπρίζ από τα 100 στα 180 χλμ./ώρα απαιτεί μόλις 4,0 δευτερόλεπτα.

Τη μετάδοση της δύναμης διαχειρίζονται μετατροπείς καρβιδίου του πυριτίου με τεχνογνωσία από τη Formula E, ενώ η τεχνολογία Inverter Deactivation επιτρέπει την απενεργοποίηση των πίσω κινητήρων κατά την κίνηση με σταθερή ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο, προσθέτοντας έως και 29 επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας.

Μπαταρία που προσφέρει αυτονομία έως 720 χλμ.

Την τροφοδοσία αναλαμβάνει μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 118 kWh με χημική σύνθεση NMC και αρχιτεκτονική 850 Volt, η οποία προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία έως 720 χλμ. κατά το πρότυπο WLTP (644 χλμ. κατά EPA) και άνω των 515 χλμ. σε πραγματικές συνθήκες αυτοκινητοδρόμου. Χάρη στη δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC ισχύος 350 kW, μπορούν να προστεθούν έως 321 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 13 λεπτά.

Παράλληλα, το πατενταρισμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης ThermAssist™ διασφαλίζει τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση σε ακραίες κλιματικές συνθήκες από -40 έως +40 βαθμούς Κελσίου.

Το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με ενεργή αερανάρτηση Dynamic Air Suspension με αμορτισέρ δύο βαλβίδων που παρακολουθεί τον δρόμο 500 φορές το δευτερόλεπτο και προσαρμόζει τη ρύθμιση 1.000 φορές το δευτερόλεπτο και σύστημα τετραδιεύθυνσης All-Wheel Steer που επιτρέπει στους πίσω τροχούς να στρίβουν έως και 6 μοίρες, προσφέροντας κύκλο στροφής μόλις 11,5 μέτρων στις χαμηλές ταχύτητες.

Τέλος, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του πέντε προγράμματα οδήγησης μέσω του Jaguar Drive Control (Jaguar, Dynamic με μεταφορά έως 87% της ισχύος στον πίσω άξονα, Efficient, Ice & Snow και το εξατομικευμένο Curated mode).

Οι παραγγελίες αναμένεται να ανοίξουν στις αρχές του 2027, ενώ οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες θα ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους.