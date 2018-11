Νέα καμπάνια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών

Τον περασμένο Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μία σημαντική πρόταση αναβάθμισης των υποχρεωτικών προτύπων ασφάλειας οχημάτων για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα, φορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία που πωλούνται στην ΕΕ. Ο συνδυασμός των νέων προτύπων και τεχνολογιών θα μπορούσε να «σώσει» ως και 25.000 ζωές στην ΕΕ μεταξύ 2022 και 2037, σύμφωνα με επίσημη μελέτη. Αξίζει να σημειωθεί πως τα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ για τα νέα οχήματα έχουν παραμείνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αμετάβλητα από το 2009...

Η εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών υπογραμμίζει τη σημασία των ασφαλέστερων αυτοκινήτων και φορτηγών αλλά και τη δυνατότητα που υπάρχει ώστε να σωθούν ζωές με την αρωγή των προηγμένων τεχνολογιών υποστήριξης του οδηγού, όπως τα Automated Emergency Braking (AEB) και Intelligent Speed Assistance (ISA).

Ο Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Διευθυντής του ETSC δήλωσε:

«Με την τοποθέτηση των τελευταίων τεχνολογιών ασφαλείας ως πρότυπο στα νέα οχήματα στην Ευρώπη, έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε σημαντικά τους θανάτου και τους τραυματισμούς στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Είναι μια ευκαιρία που τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβουν. Ουσιαστικά, το πακέτο αυτό περιλαμβάνει αρκετές συμπληρωματικές τεχνολογίες με τη βοήθεια καμερών. Η καθυστέρηση υιοθέτησης των μεμονωμένων αυτών χαρακτηριστικών ασφαλείας θα κοστίσει περισσότερο μακροπρόθεσμα, σε χρήμα και ζωές».

Το σύστημα Intelligent Speed Assistance, όταν τοποθετηθεί σε όλα τα οχήματα, θα μπορεί να μειώσει τα ατυχήματα κατά 30% και τους θανάτους κατά 20%. Το σύστημα λειτουργεί μέσω της αναγνώρισης των σημάτων κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των δεδομένων των χαρτών GPS για να βοηθήσει τους οδηγούς να τηρήσουν το νόμιμο όριο ταχύτητας. Το ISA είναι ήδη διαθέσιμο σε μια σειρά οχημάτων στην αγορά της Ευρώπης, με το εν λόγω μάλιστα καλούδι να είναι «προσαρμοσμένο» στα περισσότερα νέα μοντέλα Volvo ως στάνταρ και ως προαιρετικό στοιχείο στο 95% των πωλήσεων των Ford Galaxy και S-Max,.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα καμπάνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών με το σύνθημα Last Night the EU Saved My Life είναι εμπνευσμένη από ένα pop τραγούδι της δεκαετίας του '80._Χ.Α.