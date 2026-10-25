Νέα κατηγορία αυτοκινήτων προτείνει η Toyota – Τι περιλαμβάνει

Η νέα κατηγορία θα εξασφάλιζε στα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE) που χρησιμοποιούν ανανεώσιμα καύσιμα τα ίδια κίνητρα με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία.

Η Toyota πρότεινε τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας οχημάτων με την ονομασία «VEEF», υποστηρίζοντας ότι τα αυτοκίνητα που κινούνται με ανανεώσιμα καύσιμα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η ονομασία VEEF προέρχεται από τη φράση Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels («Οχήματα που κινούνται αποκλειστικά με εγκεκριμένα καύσιμα»). Η νέα κατηγορία θα εξασφάλιζε στα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE) που χρησιμοποιούν ανανεώσιμα καύσιμα τα ίδια κίνητρα με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, αναγνωρίζοντας ότι μπορούν να επιτύχουν αντίστοιχη μείωση των εκπομπών CO₂, όταν αξιολογείται ολόκληρος ο κύκλος ζωής του καυσίμου, από την παραγωγή έως την τελική χρήση του στο όχημα, σημειώνει το Autocar.

Η Toyota υποστήριξε ότι τα ανανεώσιμα καύσιμα θα πρέπει να αναγνωριστούν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως λύση μηδενικών εκπομπών. Σύμφωνα με την εταιρεία, η θεσμική υποστήριξη της νέας κατηγορίας θα επέτρεπε στην Ευρώπη να μειώσει δραστικά τις εκπομπές από τα 300 εκατομμύρια οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης που κυκλοφορούν ήδη στους ευρωπαϊκούς δρόμους, επιταχύνοντας την απανθρακοποίηση παράλληλα με την ευρύτερη υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η Toyota υποστηρίζει εδώ και χρόνια ενεργά τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων, αξιοποιώντας τα σε διάφορες εφαρμογές του μηχανοκίνητου αθλητισμού και συνεργαζόμενη με άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους σε πραγματικές συνθήκες.

Κατά τους τελευταίους έξι μήνες, συνεργάστηκε με την BMW, την Bosch και την ενεργειακή εταιρεία Repsol σε μια δοκιμή στην Ισπανία. Στο πλαίσιο του προγράμματος, περίπου 20 αυτοκίνητα προδιαγραφών παραγωγής χρησιμοποιούσαν 100% ανανεώσιμο καύσιμο επί έξι μήνες, προκειμένου να αποδειχθεί η βιωσιμότητα της τεχνολογίας.

Tα καύσιμα της Toyota

Το καύσιμο, το οποίο παράγεται από υπολειμματική βιομάζα, φέρεται να μην επηρεάζει τις επιδόσεις του αυτοκινήτου και να μην απαιτεί καμία τροποποίηση στα μηχανικά του μέρη.

Σύμφωνα με την Toyota, η δοκιμή απέδειξε ότι αυτά τα καύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε πραγματικές συνθήκες και να διανεμηθούν μέσω των υφιστάμενων υποδομών ανεφοδιασμού.

Αντίθετα, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) και τα ηλεκτρικά οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου (FCEV) χρειάζονται τα δικά τους δίκτυα εξειδικευμένων σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού, τα οποία απαιτούν σημαντικές επενδύσεις.

Η συμβολή της Bosch στη δοκιμή αφορούσε τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας του καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε -στοιχείο κρίσιμο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του- καθώς και τη διασφάλιση ότι τα οχήματα που συμμετείχαν χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά το ανανεώσιμο καύσιμο.

Σύμφωνα με την πρόταση, κάθε αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης που θα εντασσόταν στην κατηγορία VEEF θα έπρεπε να αποκλείεται από τη χρήση συμβατικής βενζίνης. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, πιθανότατα, με τη χρήση τεχνολογίας που θα αναγνωρίζει τον τύπο του ακροφυσίου κατά τον ανεφοδιασμό.

Η Toyota αναγνώρισε ότι η σημερινή παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων είναι πολύ χαμηλή για να καλύψει τις ανάγκες οχημάτων σε ουσιαστική κλίμακα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η δημιουργία ενός νέου κανονιστικού πλαισίου για τα VEEF θα έθετε τις βάσεις για την αύξηση της παραγωγής τους.

Το συγκεκριμένο καύσιμο που προτείνει η Toyota ως εναλλακτική λύση αντί των μπαταριών ή του υδρογόνου είναι το βιοκαύσιμο δεύτερης γενιάς, το οποίο παράγεται από υπολείμματα οργανικών προϊόντων. Η παραγωγή του είναι πολύ φθηνότερη από εκείνη των πλήρως συνθετικών ηλεκτροκαυσίμων (e-fuels), όπως αυτά που παράγει, για παράδειγμα, η Porsche.

Kαλύπτει τις ανάγκες της Ευρώπης μέχρι το 2040

Η Toyota εκτιμά ότι, με βάση τα σημερινά επίπεδα διαθεσιμότητας, η Ευρώπη διαθέτει αρκετή βιομάζα ώστε να καλύψει τις ανάγκες του στόλου οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως το 2040.

«Εάν θέλουμε πραγματικά να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο το δυνατόν ταχύτερα, τα ανανεώσιμα καύσιμα έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν», δήλωσε ο Shinichi Yasui, επικεφαλής τεχνικών θεμάτων της Toyota Europe.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας, Thiebault Paquet. Όπως ανέφερε, σε σύγκριση με τα BEV και τα FCEV, τα ανανεώσιμα καύσιμα «δεν απαιτούν μεγάλες επενδύσεις στο ίδιο το όχημα, επειδή είναι καύσιμα άμεσης υποκατάστασης (drop-in fuels): μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα».

«Δεν είναι όπως η αιθανόλη 100%, για την οποία απαιτείται διαφορετικός εγχυτήρας καυσίμου και προστασία των εδρών των βαλβίδων, μεταξύ άλλων», πρόσθεσε.

Πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη, η Toyota υποστήριξε ότι η υιοθέτηση ανανεώσιμων καυσίμων θα περιόριζε την εξάρτηση της Ευρώπης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και, κατά συνέπεια, θα μείωνε την έκθεση των οδηγών στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων.