H νέα Lamborghini Temerario Spyder υιοθετεί το plug-in hybrid σύνολο της coupe και παράλληλα γίνεται η πρώτη Spyder στην ιστορία της φίρμας που εξοπλίζεται με αναδιπλούμενη σκληρή οροφή.

Η Lamborghini παρουσίασε ταυτόχρονα στη Σάντ’ Άγκατα και στο Λος Άντζελες τη νέα Temerario Spyder. Το νέο μοντέλο είναι η πρώτη Spyder στην ιστορία της διάσημης ιταλικής φίρμας που εξοπλίζεται με αναδιπλούμενη σκληρή οροφή, η ενσωμάτωση της οποίας έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη μοιάζει με… προσθήκη, διατηρώντας στο ακέραιο τις αναλογίες του αυτοκινήτου και αφήνοντας σε κοινή θέα τον V8 κινητήρα.

Ο μηχανισμός της αναδιπλούμενης οροφής

Ο μηχανισμός της πλήρως ηλεκτρικής αναδιπλούμενης σκληρής οροφής βασίζεται σε μια κάθετη διάταξη αποθήκευσης που λειτουργεί μέσω δέκα ηλεκτρικών ενεργοποιητών, καταργώντας τα παραδοσιακά ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα.

Η κάθετη αποθήκευση πίσω από τα καθίσματα χαμηλώνει το κέντρο βάρους κατά 3 χιλιοστά όταν η οροφή είναι ανοιχτή σε σύγκριση με την κλειστή διαμόρφωση, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη την κατανομή του βάρους. Επιπλέον, το ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο πίσω παράθυρο επιτρέπει στον οδηγό και τον συνοδηγό να ρυθμίζουν κατά βούληση τη ροή του αέρα και την ένταση του ήχου του κινητήρα που εισέρχεται στην καμπίνα.

Plug-in υβριδική με 920 ίππους

Το κινητήριο σύνολο έχει ως βάση έναν ολοκαίνουργιο twin-turbo V8 κινητήρα 4,0 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής, έναν τοποθετημένο στο πίσω μέρος και δύο στον μπροστινό άξονα. Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 920 ίππους (677 kW) και η ροπή τα 800 Nm, με τον θερμικό κινητήρα να αποδίδει μόνος του 800 ίππους και να στροφάρει έως τις 10.000 σ.α.λ., όριο που επεκτείνεται στις 10.250 σ.α.λ. με την ενεργοποίηση του Launch Control.

Ο κινητήρας διαθέτει δύο turbo που λειτουργούν με πίεση έως 2,5 bar, μπιέλες τιτανίου, κυλινδροκεφαλές από κράμα αλουμινίου A357+Cu και ωστήρια με επίστρωση DLC. Το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε μόλις 2,8 δευτερόλεπτα και στα 200 χλμ./ώρα σε 7,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 343 χλμ./ώρα.

Η οδηγική συμπεριφορά προσαρμόζεται μέσα από 13 επιλέξιμα προφίλ που συνδυάζουν τις λειτουργίες Città, Strada, Sport, Corsa και Corsa ESC Off με τα modes Recharge, Hybrid και Performance.

Πιο ευρύχωρη από την Huracán EVO Spyder

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αεροδυναμική διαχείριση της ροής του αέρα πάνω από το παρμπρίζ, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι στροβιλισμοί στην καμπίνα. Στο εσωτερικό, οι χώροι έχουν αυξηθεί αισθητά σε σχέση με την Huracán EVO Spyder, προσφέροντας 46 χιλιοστά περισσότερο χώρο για τα πόδια, 22 χιλιοστά επιπλέον αέρα για το κεφάλι και 9 χιλιοστά μεγαλύτερο πλάτος για τους ώμους και τους αγκώνες, φιλοξενώντας με άνεση επιβάτες ύψους έως και δύο μέτρων.

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Την άνεση ενισχύουν το ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης αυχένα τριών επιπέδων στα καθίσματα, ο μπροστινός χώρος αποσκευών χωρητικότητας 112 λίτρων, καθώς και η ρύθμιση της ανάρτησης που μειώνει τους δευτερεύοντες κραδασμούς από το οδόστρωμα κατά 20%.

Μέσω του προγράμματος εξατομίκευσης Ad Personam, οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν στη διάθεσή τους περίπου 400 εξωτερικές αποχρώσεις, γραφικά με την ιταλική σημαία, εξατομικευμένα καλύμματα για το κουμπί Start & Stop, φωτιζόμενα μαρσπιέ και πολλά άλλα.

Για τους λάτρεις του ήχου διατίθεται ένα κορυφαίο ηχοσύστημα Sonus faber ισχύος 750 W με επτά ηχεία, ενώ η προαιρετική εξάτμιση τιτανίου της Akrapovič, βάρους μόλις 11,40 κιλών, μειώνει το βάρος κατά 12% σε σχέση με τη στάνταρ και ξεχωρίζει από τις μαύρες απολήξεις της.

Τέλος, την επαφή με την άσφαλτο αναλαμβάνουν ειδικά ελαστικά της Bridgestone σε διαστάσεις 20 και 21 ιντσών, ενώ την ακινητοποίηση του supercar εξασφαλίζει το κεραμικό σύστημα πέδησης CCB Plus με δίσκους 410×38 χιλιοστών και δεκαπίστονες δαγκάνες μπροστά, καθώς και δίσκους 390×32 χιλιοστών με τετραπίστονες δαγκάνες πίσω.

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