Νέα Maserati Grecale Cristallo: Από τους χιονισμένους Δολομίτες

Σήμα κατατεθέν της ειδικής έκδοσης αποτελεί το χρώμα Azzurro Aureo, με την υπογραφή της Fuoriserie.

Σε μια δήλωση φιλοδοξίας, δεξιοτεχνίας και σύγχρονης αντίληψης της ιταλικής πολυτέλειας προχώρησε η Maserati, μέσω μιας νέας ειδικής έκδοσης για τη Grecale.

Υπό την ονομασία “Cristallo Special Edition”, η νέα ειδική έκδοση αντλεί έμπνευση από το Cristallo, έναν ορεινό όγκο στους ιταλικούς Δολομίτες, ο οποίος σύμφωνα με τη μάρκα αποτελεί έναν τόπο όπου η ύλη και το φως συναντώνται με σχεδόν γλυπτική ακρίβεια.

Στην «καρδιά» της Grecale Cristallo βρίσκεται το νέο χρώμα Azzurro Aureo, που φέρει την υπογραφή του τμήματος εξατομίκευσης Fuoriserie, πιστοποιημένο με ειδικό σήμα στο φτερό του μοντέλου.

Το όνομα του χρώματος αφηγείται ένα χρωματικό ταξίδι που ξεκινά από το μπλε της Maserati και εξελίσσεται προς έναν ολοένα πιο καθαρό, ψυχρό τόνο -σταδιακά ανοιχτόχρωμο- ώστε να θυμίζει τη λάμψη του χιονιού και των χειμερινών πλαγιών. Παράλληλα, στο αμάξωμα του ιταλικού SUV έχει εφαρμοστεί ειδική τεχνική ώστε να «χρυσαφίζει», ανακαλώντας τη συμβολική αξία των χρυσών μεταλλίων.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός ενισχύεται περαιτέρω από τους αλουμινένιους τροχούς 21″ CRIO και τις νέες εισαγωγές γρίλιας στο εμπρός μέρος, βαμμένες στο χρώμα του αμαξώματος.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα αντικατοπτρίζει την ίδια αλπική έμπνευση μέσω του Premium Leather Ghiaccio, ενός ανοιχτού, κομψού τόνου που ενισχύει την αίσθηση φωτεινότητας και καθαρότητας, σε συνδυασμό με αποκλειστικά φινιρίσματα και χαρακτηριστικά, σχεδιασμένα να εκφράζουν μια σύγχρονη, λιτή και βαθιά ιταλική πολυτέλεια.

Συμπληρωματικά, η διαμόρφωση περιλαμβάνει ένα πακέτο Original Maserati Accessories, σχεδιασμένο για να αναδεικνύει κάθε λεπτομέρεια. Το σετ αξεσουάρ περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- την παρουσία του εμβλήματος της Τρίαινας σε διάφορα σημεία του αμαξώματος, από τις ζάντες μέχρι τα πατάκια εντός της καμπίνας.