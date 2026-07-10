Νέα Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+: Με 680 ίππους και εκρηκτικές επιδόσεις

Το πανίσχυρο ηλεκτρικό μοντέλο ενσωματώνει τρεις ηλεκτροκινητήρες και υιοθετεί αρχιτεκτονική 800 volt.

Στον κόσμο των καλωδίων εισέρχεται η Mercedes-AMG CLA, θέλοντας να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν συνεπάγεται υποβάθμιση της οδηγικής απόλαυσης.

Η Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ συστήνεται στους φίλους των επιδόσεων, προτάσσοντας προηγμένη τεχνολογία και εκρηκτικές επιδόσεις.

Διαθέσιμη, τόσο ως σεντάν όσο και ως Shooting Brake, ενσωματώνει τρεις κινητήρες αξονικής ροής (axial flux) που συνεργάζονται για την απόδοση 680 ίππων και 1.759 Nm ροπής. Αρωγός είναι το πλήρως μεταβαλλόμενο σύστημα τετρακίνησης AMG Performance 4MATIC+ που σύμφωνα με τη γερμανική εταιρεία προσφέρει δυναμική συμπεριφορά στον δρόμο, απόλυτο έλεγχο και κορυφαία οδηγική απόλαυση σε κάθε συνθήκη. Σημειώνεται η ροπή κατανέμεται και μεταξύ των δύο πίσω τροχών (torque vectoring).

Οι επιδόσεις είναι καταιγιστικές και μεταφράζονται σε επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 3 δλ., με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 250 χλμ./ώρα.

Ειδικότερα, ο πίσω άξονας φιλοξενεί δύο ηλεκτροκινητήρες, με το έτερο μοτέρ να βρίσκεται μπροστά, αναλαμβάνοντας δράση μόνο όταν απαιτείται περισσότερη ισχύς, περισσότερη πρόσφυση και όταν κρίνεται αναγκαία η αυξημένη ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση του οχήματος. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργούν αποκλειστικά οι πίσω ηλεκτροκινητήρες, ώστε να εξασφαλίζονται μειωμένες απώλειες ενέργειας από τριβές.

Το σύστημα κίνησης φέρει μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 94 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία η οποία υπερβαίνει τα 670 χλμ. στην έκδοση σεντάν και τα 640 χλμ. στη Shooting Brake.

Χάρη στην αρχιτεκτονική των 800 Volt, η CLA 45 4MATIC+ μπορεί να φορτίζει με ισχύ έως και 330 kW και ολοκληρώνει τη φόρτιση από το 10% έως το 80% σε μόλις 22 λεπτά. Σε διάστημα 10 λεπτών, προστίθεται αρκετή ενέργεια ώστε να εξασφαλίσει αυτονομία άνω των 270 χιλιομέτρων.

Ο δυναμικός χαρακτήρας του μοντέλου αποτυπώνεται στη σπορ ανάρτηση AMG Ride Contort με προσαρμοζόμενη απόσβεση τριών σταδίων και στα έξι προγράμματα οδήγησης (Slippery», «Comfort», «Sport», «AMGFORCE S+», «ECO» και «Individual»), τα οποία γίνονται επτά εφόσον επιλεχθεί το πακέτο AMG DYNAMIC PLUS που περιλαμβάνει και το πρόγραμμα οδήγησης «RACE».

Η CLA 45 4MATIC+ εξελίχθηκε με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής απόδοσης, ενσωματώνοντας -μεταξύ άλλων- ενεργή πίσω αεροτομή (σεντάν) η οποία παίρνει διαφορετικές γωνίες, ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης, ώστε είτε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη σταθερότητα κατά την οδήγηση είτε να μειώνεται η αεροδυναμική αντίσταση, βελτιστοποιώντας την αυτονομία.

Επιπλέον, ο οδηγός μπορεί να ελέγχει χειροκίνητα τη θέση των αεροτομών οποιαδήποτε στιγμή, για παράδειγμα μέσω των χειριστηρίων στο σπορ τιμόνι του μοντέλου.